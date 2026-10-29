BERENBERG stuft Medios auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Medios mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Heider rechnet am 10. November mit soliden Quartalszahlen des Spezialisten für chronische und seltene Erkrankungen. Die Jahresziele dürften bestätigt werden, schrieb er am Mittwoch in seinem Ausblick./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 20:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 10,50EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 12:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Heider

Analysiertes Unternehmen: Medios

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 22

Kursziel alt: 22

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

