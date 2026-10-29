BERENBERG stuft Medios auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Medios mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Heider rechnet am 10. November mit soliden Quartalszahlen des Spezialisten für chronische und seltene Erkrankungen. Die Jahresziele dürften bestätigt werden, schrieb er am Mittwoch in seinem Ausblick./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 20:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 10,50EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 12:51 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Michael Heider
Analysiertes Unternehmen: Medios
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 22
Kursziel alt: 22
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Heider
Analysiertes Unternehmen: Medios
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 22
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Währung: EUR
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