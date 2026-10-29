BERENBERG stuft DWS auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für DWS mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal der Fondsgesellschaft habe die Erwartungen weitestgehend erfüllt, schrieb Marius Fuhrberg am Mittwochabend./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 65,80EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Marius Fuhrberg

Analysiertes Unternehmen: DWS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 68

Kursziel alt: 68

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

