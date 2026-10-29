BERENBERG stuft DWS auf 'Hold'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für DWS mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal der Fondsgesellschaft habe die Erwartungen weitestgehend erfüllt, schrieb Marius Fuhrberg am Mittwochabend./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:54 / GMT
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Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 65,80EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Marius Fuhrberg
Analysiertes Unternehmen: DWS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 68
Kursziel alt: 68
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Marius Fuhrberg
Analysiertes Unternehmen: DWS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 68
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