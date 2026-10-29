🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBBVA AktievorwärtsNachrichten zu BBVA

    BBVA enttäuscht in der spanischen Heimat - Aktie verliert

    ROUNDUP

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • BBVA-Gewinn steigt dank Mexiko um fast ein Fünftel
    • Spaniens BBVA-Gewinn sinkt, Aktie verliert vier Prozent
    • Kritik an Spaniengeschäft und hartem Kernkapital
    ROUNDUP - BBVA enttäuscht in der spanischen Heimat - Aktie verliert
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MADRID (dpa-AFX) - Die Großbank BBVA hat in ihrer spanischen Heimat einen Gewinnrückgang erlitten. Dank besserer Geschäfte in Mexiko stieg der Konzerngewinn im dritten Quartal zwar um fast ein Fünftel auf gut drei Milliarden Euro, wie das Geldhaus am Donnerstag in Madrid mitteilte. Doch Analysten zeigten sich vom Geschäft in Spanien und der Entwicklung des harten Kernkapitals enttäuscht. Für die BBVA-Aktie ging es an der Börse daher deutlich abwärts.

    Bis zur Mittagszeit verlor das Papier rund vier Prozent auf 21,56 Euro und war größter Verlierer im Eurozonen-Index EuroStoxx 50 . Es wird aber noch sieben Prozent teurer gehandelt als zum Jahreswechsel - und mehr als ein Fünftel teurer als vor einem Jahr.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.!
    Long
    20,01€
    Basispreis
    1,94
    Ask
    × 11,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    23,70€
    Basispreis
    0,20
    Ask
    × 10,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    So wuchs der Zinsüberschuss der Bank in Spanien im dritten Quartal im Jahresvergleich lediglich um gut zwei Prozent auf 1,7 Milliarden Euro. In Mexiko legte er hingegen um mehr als acht Prozent auf knapp 3,4 Milliarden Euro zu. Konzernweit kletterte er sogar um knapp 22 Prozent auf knapp 8,1 Milliarden Euro. Das Institut erzielt den Großteil seines Geschäfts in Mexiko, Südamerika und der Türkei.

    Während der Gewinn in Mexiko um neun Prozent auf 1,5 Milliarden Euro wuchs, ging er in Spanien um mehr als fünf Prozent auf 934 Millionen Euro zurück. Beide Länder steuerten rund 80 Prozent zum Gewinn des BBVA-Konzerns bei./stw/lew/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BBVA Aktie

    Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,61 % und einem Kurs von 21,51 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 13:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BBVA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    BBVA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,778EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von +5,46 %/+23,80 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP BBVA enttäuscht in der spanischen Heimat - Aktie verliert Die Großbank BBVA hat in ihrer spanischen Heimat einen Gewinnrückgang erlitten. Dank besserer Geschäfte in Mexiko stieg der Konzerngewinn im dritten Quartal zwar um fast ein Fünftel auf gut drei Milliarden Euro, wie das Geldhaus am Donnerstag in …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     