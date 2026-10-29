RBC stuft BBVA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BBVA nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das leicht besser als erwartet ausgefallene Vorsteuerergebnis der spanischen Bank verdanke sie einem höheren Zinsüberschuss, den höhere Rückstellungen nur teilweise zunichtegemacht hätten, schrieb Benjamin Toms am Donnerstag./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:50 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,61 % und einem Kurs von 21,51EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 13:33 Uhr) gehandelt.



