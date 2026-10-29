RBC stuft AB Inbev auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat AB Inbev nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Outperform" belassen. Der Brauereikonzern habe insgesamt erwartungsgemäß ordentlich abgeschnitten, schrieb James Edwardes Jones am Donnerstag. In Lateinamerika sei es gut, in China hingegen schlecht gelaufen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:43 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,76 % und einem Kurs von 71,42EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 13:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: James Edwardes Jones

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

