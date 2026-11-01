46 Aktien schufen $45,5 Billionen
US-Börse
Eine Studie des US-Finanzwissenschaftlers Hendrik Bessembinder kommt zu dem Schluss, dass die Hälfte des in den letzten 100 Jahren an der US-Börse erwirtschafteten Vermögenszuwachses auf 46 Aktien entfällt.
In einer umfangreichen Studie hat der US-Finanzwissenschaftler Hendrik Bessembinder 29.754 US-Aktien aus dem Zeitraum von 1926 bis 2025 analysiert. Innerhalb dieser 100 Jahre schuf der gesamte US-Aktienmarkt einen Vermögenszuwachs für Anleger von 91 Billionen US-Dollar (91.000.000.000.000).
Das Verblüffende: Für die Hälfte dieses Vermögenszuwachses waren nur 46 der rund 30.000 US-Aktien verantwortlich – also für 45,5 Billionen US-Dollar.
Auf diese 46 Unternehmen entfiel rund die Hälfte des gesamten Netto-Vermögenszuwachses am US-Aktienmarkt zwischen 1926 und 2025. Die 100 Jahre bezeichnen den Untersuchungszeitraum der Studie. Für jedes Unternehmen zählt nur seine darin erfasste Börsenhistorie, weshalb auch deutlich jüngere Unternehmen enthalten sind. Der Vermögensbeitrag misst den zusätzlichen Vermögenszuwachs der Aktionäre gegenüber einer Anlage in einmonatige US-Staatsanleihen.
|Rang
|Unternehmen
|Vermögensbeitrag in Milliarden US-Dollar
|1
|Apple
|5.018,86
|2
|Nvidia
|4.575,34
|3
|Microsoft
|4.027,07
|4
|Alphabet
|3.571,40
|5
|Amazon
|2.268,82
|6
|Broadcom
|1.599,82
|7
|Exxon Mobil
|1.419,50
|8
|Meta Platforms
|1.390,92
|9
|Tesla
|1.297,36
|10
|Walmart
|1.204,02
|11
|Berkshire Hathaway
|1.125,72
|12
|Eli Lilly
|1.114,14
|13
|JPMorgan Chase
|1.052,18
|14
|General Electric
|842,68
|15
|Johnson & Johnson
|802,72
|16
|IBM
|792,05
|17
|Oracle
|729,61
|18
|Visa
|628,40
|19
|Procter & Gamble
|626,38
|20
|Chevron
|606,84
|21
|Altria
|594,08
|22
|Mastercard
|592,64
|23
|Coca-Cola
|559,06
|24
|Home Depot
|557,70
|25
|General Motors, historische Gesellschaft bis 2009
|520,48
|26
|Merck & Co.
|519,13
|27
|Wells Fargo
|452,62
|28
|AbbVie
|417,73
|29
|Costco
|416,29
|30
|Cisco Systems
|403,18
|31
|UnitedHealth Group
|401,70
|32
|Netflix
|401,68
|33
|Bank of America
|394,13
|34
|DuPont, historische Gesellschaft bis 2017
|392,58
|35
|Abbott Laboratories
|390,12
|36
|McDonald’s
|381,56
|37
|Caterpillar
|380,39
|38
|AT&T, historische Gesellschaft bis 2005
|362,48
|39
|PepsiCo
|359,95
|40
|American Express
|355,08
|41
|Palantir Technologies
|353,54
|42
|Intel
|346,71
|43
|Morgan Stanley
|339,06
|44
|RTX
|338,01
|45
|Royal Bank of Canada
|320,25
|46
|Goldman Sachs
|307,28
|Zusammen
|45,551 Billionen US-Dollar
Das Schockierende: Die langfristige Medienrendite von US-Aktien betrug minus 6,87 Prozent über einen Zeitraum von hundert Jahren.
Zu den Aktien mit den höchsten kumulierten Renditen gehörten Altria, Vulcan Materials und IBM. Sie waren während des gesamten oder nahezu gesamten Untersuchungszeitraums börsennotiert und profitierten somit vom Zinseszinseffekt.
Die Schwierigkeit besteht daher darin, solche Gewinner im Voraus zu erkennen. Bessembinder betont im Gespräch mit CNBC den Unterschied zwischen dem Blick zurück und der Auswahl künftiger Erfolgstitel. Anleger müssten sich fragen, ob sie über diese Fähigkeit tatsächlich verfügten.
Selbst Profis scheitern häufig: Laut S&P Dow Jones Indices blieben 2025 79 Prozent der Fondsmanager für große US-Unternehmen hinter dem S&P 500 zurück. Damit verfehlte zum 16. Mal in Folge mehr als die Hälfte dieser Profis den Vergleichsindex.
CFRA-Stratege Sam Stovall spricht sich deshalb für breit gestreute Aktienportfolios aus. So steigen die Chancen, die großen Gewinner zu besitzen. Zugleich sinkt das Risiko, dass der Absturz eines einzelnen Titels die gesamte Wertentwicklung gefährdet.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion