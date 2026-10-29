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    Marvell will Optik-Spezialist Lumentum kaufen

    Aktie auf Talfahrt!

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    Der Chiphersteller Marvell steckt laut Insidern in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Übernahme von Lumentum Holdings. Eine Ankündigung könnte schon in der kommenden Woche fallen.

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    Aktie auf Talfahrt! - Marvell will Optik-Spezialist Lumentum kaufen
    Foto: Mojahid Mottakin - imageBROKER.com

    Der US-Chiphersteller Marvell Technology führt laut übereinstimmenden Berichten weit fortgeschrittene Gespräche über die Übernahme von Lumentum Holdings. Mehrere mit der Sache vertraute Personen berichteten Reuters und Bloomberg, eine Ankündigung könne bereits in der kommenden Woche folgen. Beide Unternehmen äußerten sich zunächst nicht dazu.

    Lumentum stellt optische Bauteile für Rechenzentren und Kommunikationsnetze her, die riesige Datenmengen mit hohem Tempo übertragen. Je größer die KI-Rechnerclusteranlagen werden, desto mehr Verbindungen zwischen Chips, Servern und Rechenzentren müssen von Kupfer auf optische Technik umgestellt werden. Genau dort will Marvell offenbar eine Lücke schließen.

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    Der Zukauf würde zum bisherigen Kurs passen. Marvell zählt zu den größten Profiteuren des KI-Investitionsbooms, die Aktie hat sich 2026 nahezu verdreifacht, getrieben von der Nachfrage nach kundenspezifischen KI-Chips und Netzwerkprodukten.

    Erst Anfang des Monats hob der Konzern seine Umsatzprognose für 2028 von 15 auf 20 Milliarden US-Dollar an. Schon im Vorjahr hatte Marvell mit der Übernahme des Photonik-Spezialisten Celestial AI für 3,25 Milliarden US-Dollar den Einstieg in optische Technik vorangetrieben.

    Lumentum wird unter anderem von Nvidia unterstützt und bringt derzeit einen Marktwert von rund 83 Milliarden US-Dollar auf die Waage, Marvell kommt auf etwa 221 Milliarden US-Dollar. Ein Zusammenschluss dieser Größenordnung dürfte zu einem der zehn größten Tech- und Telekom-Deals aller Zeiten zählen.

    Die Börse reagierte prompt. Die Lumentum-Aktie legte nach Handelsschluss am Mittwoch um rund 5,5 Prozent zu, vorbörslich geht es nochmals mehr als 5 Prozent aufwärts. Die Marvell-Aktie gab am Donnerstag vorbörslich rund 12 Prozent ab. 

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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