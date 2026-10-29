JEFFERIES stuft RENAULT SA auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Hold" belassen. Die Telefonkonferenz nach dem Quartalsbericht des Autokonzerns signalisierte noch etwas Spielraum für die Markterwartungen an das Gesamtjahr, schrieb Philippe Houchois am Donnerstagvormittag./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:06 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:06 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,60 % und einem Kurs von 28,16EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 13:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 30,00 € , was eine Steigerung von +13,85% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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