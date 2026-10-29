Volkswagen auf tiefem Niveau stabilisiert

Denn er ist der typische Bildungsverlierer (laut Studienlage haben AfD-Wähler unterdurchschnittliche Bildungsabschlüsse), dieses Manko erklärt auch häufig seine Wahlentscheidung.





Bei dem Satz muss ich dir Widersprechen.





Das Ausbildung-Niveau von AFD-Wählern ist nicht schlechter als bei CDU / SPD / Grünen oder Linken.

im Gegenteil schau dir den Bundestag an !!! Bei der AFD sitzen nur hoch Ausgebildete Leute.





Bei CDU SPD Grünen und Linken dagegen sitzen teilweisen Personen ohne Ausbildung. Beispiel >>> Häuptling-Klingbeil, Claudia Roth, Bärbel Bas nur mit Hauptschulabschluss. Ich könnte noch viele aufzählen.

Die meisten von den wissen noch nicht einmal wie Arbeit geschrieben wird. Denen geht es nur um die Kohle die sie abgreifen können.





Da ich von Technik viel Ahnung habe, um dann nochmal auf BMW zu kommen, der 1er BMW ist ein Hochgezüchteter 3 Zylinder mit über 160 PS. Ob diese Motoren eine lange Lebensdauer haben ???





Was Aktien von Autowerten an geht, kaufe ich dir nur kurzfristig im Moment