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    Volkswagen auf tiefem Niveau stabilisiert

    AKTIE IM FOKUS

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    Für Sie zusammengefasst
    • VW-Aktie stabilisiert sich nach Zahlen leicht
    • VW verliert seit Jahresbeginn rund ein Drittel
    • VW hält Ziele trotz Sonderkosten und China-Schwäche
    AKTIE IM FOKUS - Volkswagen auf tiefem Niveau stabilisiert
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Vorzüge von Volkswagen haben sich am Donnerstag nach Quartalszahlen auf tiefem Niveau stabilisiert. Der Kurs stieg am frühen Nachmittag in einem freundlichen Gesamtmarkt und ebenfalls festen Autosektor um 1,7 Prozent.

    Seit Jahresanfang steht gleichwohl ein Minus von rund einem Drittel zu Buche. Damit schneiden die Volkswagen-Papiere ähnlich schwach ab wie jene von Mercedes . BMW fallen mit einem noch größeren Verlust von bislang 38 Prozent als Schlusslicht im Dax besonders negativ auf.

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    Analyst Jose Asumendi von JPMorgan hob die weiter hohe Liquidität von Volkswagen positiv hervor. Der Autobauer habe nach einem schwierigen, von vielen restrukturierungsbedingten Sonderfaktoren belasteten Quartal seine Ziele bestätigt, schrieb er. Das Management um Konzernchef Oliver Blume hatte die Gewinnprognose für 2026 allerdings bereits Mitte September deutlich gesenkt.

    Im dritten Quartal drückten den Konzern eine milliardenschwere Porsche-Abschreibung , schwache Geschäfte in China und Kosten für den Konzernumbau tief in die roten Zahlen./ajx/bek/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 57,80 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Mercedes-Benz Group Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +3,55 %/+72,58 % bedeutet.





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