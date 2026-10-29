JEFFERIES stuft Adyen auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen von 1233 auf 1077 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das eigentlich solide dritte Quartal des Zahlungsabwicklers sei überschattet worden durch gesenkte Margenziele, schrieb Hannes Leitner in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee. Zudem gebe es keine Signale für eine anziehende Umsatzdynamik. Die Anleger dürften für die Unsicherheit einen entsprechenden Abschlag verlangen, bis sich die Lage kläre. Leitner wertet aber die anziehenden Gesamtzahlungsvolumina (TPV) und ein erstes Feedback zu den jüngst übernommenen Talon.One und Orb positiv./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 826,1EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 13:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Hannes Leitner

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1077

Kursziel alt: 1233

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

