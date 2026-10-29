BERNSTEIN RESEARCH stuft AB Inbev auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat AB Inbev nach Zahlen mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Outperform" belassen. Der Brauereikonzern habe ein weitgehend erwartungsgemäßes, solides Quartal hinter sich, schrieb Trevor Stirling am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. In den USA hätten sich die Geschäfte wie erwartet schwacher entwickelt, wobei China die größte Belastung sei. Sehr gut sei es indes in Mexiko und Kolumbien gelaufen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:58 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,93 % und einem Kurs von 71,30EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 13:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Trevor Stirling

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 96

Kursziel alt: 96

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

