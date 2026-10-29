JEFFERIES stuft ING GROEP N.V. auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ING mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Hold" belassen. Theo Massing attestierte der Großbank am Donnerstag ein schwaches drittes Quartal. Die Niederländer kauften allerdings mehr Aktien zurück als gedacht, betonte er./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,76 % und einem Kurs von 29,00EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 13:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Theo Massing

Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 31

Kursziel alt: 31

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

