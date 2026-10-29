Private Einkommen steigen schwächer als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die privaten Einkommen schwächer gestiegen als erwartet. Im September legten die Einkommen im Monatsvergleich um 0,2 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Im Vormonat waren die Einkommen um revidiert 0,3 (zuvor 0,2) Prozent gestiegen.

Die Konsumausgaben legten ebenfalls etwas schwächer als erwartet zu. Hier meldete das Ministerium für September einen Anstieg um 0,5 Prozent. Analysten hatten mit einem Zuwachs um 0,6 Prozent gerechnet. Im Vormonat hatten die Konsumausgaben um 0,9 Prozent zugelegt.