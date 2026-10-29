BERNSTEIN RESEARCH stuft MTU Aero Engines AG auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat MTU nach Zahlen mit einem Kursziel von 450 Euro auf "Outperform" belassen. Der Triebwerkhersteller habe ein überwiegend positives Quartal hinter sich, schrieb Adrien Rabier am Donnerstag. Der Umsatz und insbesondere der Barmittelzufluss hätten positiv überrascht. Zudem seien die meisten Jahresziele erhöht worden. Lediglich die Margen im Erstausrüstungsgeschäft hätten enttäuscht./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:03 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:03 / UTC
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Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 335,5EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Adrien Rabier
Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 450
Kursziel alt: 450
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Adrien Rabier
Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 450
Kursziel alt: 450
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