BERNSTEIN RESEARCH stuft MTU Aero Engines AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat MTU nach Zahlen mit einem Kursziel von 450 Euro auf "Outperform" belassen. Der Triebwerkhersteller habe ein überwiegend positives Quartal hinter sich, schrieb Adrien Rabier am Donnerstag. Der Umsatz und insbesondere der Barmittelzufluss hätten positiv überrascht. Zudem seien die meisten Jahresziele erhöht worden. Lediglich die Margen im Erstausrüstungsgeschäft hätten enttäuscht./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:03 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 335,5EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Adrien Rabier

Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 450

Kursziel alt: 450

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 450,00 € , was eine Steigerung von +35,26% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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