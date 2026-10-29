Börsen Update Europa - 29.10. - FTSE Athex 20 stark +1,52 %
Börsen Update
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:07) bei 26.012,37 PKT und steigt um +1,07 %.
Top-Werte: Siemens Energy +4,29 %, adidas +4,14 %, Deutsche Bank +3,61 %
Flop-Werte: Vonovia -1,79 %, GEA Group -0,40 %, Qiagen -0,02 %
Der MDAX steht bei 30.777,28 PKT und gewinnt bisher +1,16 %.
Top-Werte: AIXTRON +8,81 %, Salzgitter +5,12 %, AUTO1 Group +5,05 %
Flop-Werte: Knorr-Bremse -5,37 %, flatexDEGIRO -1,55 %, IONOS Group -0,81 %
Der TecDAX bewegt sich bei 4.143,56 PKT und steigt um +0,87 %.
Top-Werte: AIXTRON +8,81 %, Nemetschek +4,01 %, ATOSS Software +3,06 %
Flop-Werte: OHB -6,98 %, Verbio -1,38 %, Draegerwerk -0,96 %
Der Eurozone 50 steht aktuell (13:44:30) bei 6.194,00 PKT und steigt um +0,42 %.
Top-Werte: Siemens Energy +4,29 %, adidas +4,14 %, Deutsche Bank +3,61 %
Flop-Werte: Banco Santander -5,16 %, BBVA -4,50 %, Inditex -2,03 %
Der AT 20 steht aktuell (13:59:10) bei 6.483,53 PKT und steigt um +0,72 %.
Top-Werte: Lenzing +4,99 %, DO & CO +3,11 %, OMV +1,64 %
Flop-Werte: CA-Immobilien-Anlagen -1,31 %, Erste Group Bank -0,32 %
Der CH 20 steht aktuell (13:59:00) bei 14.810,95 PKT und steigt um +1,44 %.
Top-Werte: Sandoz Group +7,40 %, Novartis +3,62 %, UBS Group +2,95 %
Flop-Werte: Amrize -2,00 %, CIE Financiere Richemont +0,56 %
Der FR 40 steht bei 7.983,65 PKT und gewinnt bisher +1,07 %.
Top-Werte: Renault +8,14 %, Dassault Systemes +7,48 %, Air Liquide +3,19 %
Flop-Werte: Stellantis -1,29 %, Carrefour -1,04 %, Pernod Ricard -0,83 %
Der SE 30 steht aktuell (13:31:27) bei 3.272,68 PKT und steigt um +0,06 %.
Top-Werte: SSAB Registered (A) +3,63 %, AstraZeneca +2,35 %, Telia Company +2,00 %
Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -0,50 %, Alfa Laval -0,28 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 6.690,00 PKT und gewinnt bisher +1,52 %.
Top-Werte: Allwyn +4,97 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +3,76 %, Public Power +1,58 %
Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -3,57 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -2,87 %, Piraeus Port Authority -1,29 %
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