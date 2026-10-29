Xryma Plc baut seine europäische Zahlungsinfrastruktur aus

Xryma Plc geht im Echtzeit-Bruttoabwicklungssystem T2 live: Xryma Plc (Xryma, Unternehmen) ist ab sofort in der Lage, Euro-Zahlungen direkt über die Infrastruktur des Eurosystems abzuwickeln. Dies ermöglicht Xryma-Kunden grenzüberschreitende Euro-Zahlungen in nahezu Echtzeit unter einem eigenen BIC und macht das Unternehmen zu einem der ersten Nicht-Banken-Finanzinstitute, die über einen solchen Zugang verfügen. Mit dem Live-Gang im Echtzeit-Bruttoabwicklungssystem T2 (Real-Time Gross Settlement, RTGS) der Europäischen Zentralbank (EZB) hat Xryma einen wichtigen Meilenstein bei der Stärkung seiner Zahlungsinfrastruktur erreicht. Das Unternehmen wurde erstmals im Oktober 2025 über seine direkte T2-Teilnahme informiert; nach umfassenden technologischen, betrieblichen und infrastrukturellen Vorarbeiten ging das System im September 2026 live. Globale Euro-Überweisungen stehen ab sofort Kunden von ISX Money und in Kürze auch Kunden von flykk zur Verfügung.

Direkter Zugang zu Zentralbankgeld

T2 ist das RTGS-System des Eurosystems und eine Kerninfrastruktur für die Abwicklung von Euro-Zahlungen in Zentralbankgeld. Der direkte Zugang zu Zentralbankgeld ermöglicht es Xryma, Zahlungen sofort über diese Infrastruktur abzuwickeln, anstatt auf eine zwischengeschaltete Korrespondenzbank für den Zahlungsweg angewiesen zu sein. Dadurch gewinnt Xryma mehr Kontrolle über die eigene Zahlungsinfrastruktur. Für Kunden kann dies zu schnelleren, transparenteren und besser rückverfolgbaren Zahlungsströmen beitragen, insbesondere bei grenzüberschreitenden Euro-Zahlungen. Nach Angaben des Unternehmens können die meisten entsprechenden Transaktionen an Geschäftstagen innerhalb von rund 40 Sekunden in Zentralbankgeld abgewickelt werden. Das Unternehmen hebt die hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit von T2 hervor: Laut EZB wurden im Jahr 2024 99,73 % der T2-Zahlungen innerhalb von zwei Minuten verarbeitet.

Dieser direkte Zugang ist auch Teil eines umfassenderen regulatorischen Wandels. Die Öffnung der europäischen Zahlungsinfrastruktur durch die EZB für qualifizierte Nicht-Banken-Finanzinstitute und Zahlungsdienstleister (Payment Service Providers, PSPs) schafft neue Möglichkeiten für E-Geld-Institute (Electronic Money Institutions, EMIs). Für ein reguliertes E-Geld-Institut wie Xryma ist dies von strategischer Relevanz. Sein Geschäftsmodell wird als „Banktech“ beschrieben, das regulierte Zahlungsdienste mit eigener Technologie und Bankensoftware kombiniert. Die T2-Anbindung ist daher nicht nur ein technischer Schritt, sondern ein weiterer Baustein beim Aufbau einer vielfältigen und unabhängigen Zahlungsinfrastruktur.

Ein Netzwerk über mehrere Zentralbanken und Währungen hinweg

Xryma baut seine Infrastruktur bereits seit mehreren Jahren über verschiedene Zahlungssysteme hinweg aus. Für SEPA-Zahlungen verfügt das Unternehmen unter anderem über direkte Verbindungen zu den Zentralbanken von Litauen und Lettland. Über die Bank von Litauen ist es an CENTROlink angebunden, während die zusätzliche Verbindung zur lettischen EKS-Infrastruktur einen weiteren, unabhängigen Zahlungsweg schafft. Der Gedanke dahinter ist klar: Mehrere unabhängige Zugangspunkte können die Abhängigkeit von einem einzelnen Infrastrukturpartner verringern und gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit gegen Ausfälle erhöhen. Die direkte Teilnahme am T2 RTGS-System des Eurosystems fügt eine weitere Verbindung für die Euro-Abwicklung in Zentralbankgeld hinzu und diversifiziert den Zugang des Unternehmens zur europäischen Zahlungs- und Abwicklungsinfrastruktur.

Schritt für Schritt entsteht so ein Netzwerk, das über den traditionellen Euro-Zahlungsverkehr hinausgeht. Das Banktech-Unternehmen aims (strebt danach), Euro-Zahlungen durch diese vielfältigen Infrastrukturwege nicht nur schneller abzuwickeln, sondern auch zusätzliche Währungen und grenzüberschreitende Zahlungsströme zu integrieren. Xryma erwartet, im vierten Quartal 2026 eine TIPS-Anbindung hinzuzufügen. Zu diesem Zeitpunkt wird das Unternehmen über mehrere unabhängige Wege in die europäische Abwicklungsinfrastruktur verfügen. Die geplante TIPS-Anbindung soll unter anderem den Zugang zu skandinavischen Währungen wie der Norwegischen Krone und der Schwedischen Krone erweitern. Diese Investitionen sollen das Klumpenrisiko in der Infrastruktur verringern, indem sie die Redundanz, Resilienz und Betriebskontinuität stärken. Sie verbessern zudem die Marktpositionierung von Xryma, indem sie die grenzüberschreitenden und währungsspezifischen Kapazitäten erweitern und gleichzeitig die Zahlungsinfrastruktur auf dem europäischen Markt weiter differenzieren.

Europas Zahlungsverkehr wird direkter und digitaler

Diese Entwicklung fällt in eine Zeit, in der der europäische Zahlungsverkehr grundlegende strukturelle Veränderungen durchläuft. Die EU-Verordnung über Sofortüberweisungen (Instant Payments Regulation) weitet die Verfügbarkeit von Echtzeit-Transfers aus. Gleichzeitig wurde der Zugang für Nicht-Banken-Zahlungsdienstleister zu zentralen Zahlungsinfrastrukturen erleichtert. Infolgedessen wandelt sich die Rolle spezialisierter Zahlungsunternehmen. Sie sind zunehmend in der Lage, eigene technische Verbindungen zu zentralen europäischen Zahlungssystemen aufzubauen, zu pflegen und darauf aufbauend zusätzliche Dienstleistungen zu entwickeln. Für Xryma bietet dies die Chance, seine Position nicht nur als Zahlungsdienstleister, sondern als integrierte Banktech-Plattform auszubauen.

Die Entwicklungen der letzten Jahre zeigen einen klaren Weg auf: von SEPA Instant und den Verbindungen zu den Zentralbanken in Litauen und Lettland über die direkte T2-Anbindung bis hin zum weiteren Ausbau von TIPS. Diese verschiedenen Systeme sollen nicht isoliert nebeneinander stehen, sondern sich vielmehr miteinander verzahnen, um eine möglichst agile und robuste Zahlungsinfrastruktur zu bilden. Für die Kunden liegt der Hauptvorteil in schnelleren und besser kontrollierbaren grenzüberschreitenden Zahlungsströmen. Für Xryma eröffnet die eigene, expandierende Infrastruktur neue Möglichkeiten für zusätzliche Zahlungsdienste. Die direkte Anbindung an T2 ist daher weit mehr als ein technisches Detail: Sie stärkt das Fundament, auf dem das Unternehmen seine nächsten Wachstumsschritte aufbauen will. Da sich das europäische Zahlungs-Ökosystem weiterentwickelt, werden die Finanzinstitute am besten für die nächste Phase des europäischen Zahlungsverkehrs aufgestellt sein, die regulatorische Tiefe mit einer Infrastruktur kombinieren, die sich tatsächlich in ihrem Besitz befindet.

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Xryma Plc

https://www.xryma.com/

Quellen:

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https://tirto.id/isx-financial-eu-plc-announces-corporate-name-change- ...

https://www.financemagnates.com/fintech/xryma-means-money-in-greek-its ...

https://www.webull.ca/news-detail/15280521966658560

https://laragione.eu/immediapress/xryma-plc-announces-approval-and-pub ...

https://kpmg.com/de/de/branchen/finanzbranche/banken/instant-payment-v ...

https://cm.twobirds.com/en/insights/2024/global/instant-payments-regul ...

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https://retail-news.de/ezb-strategie-zahlungsverkehr-europa-zukunft/

https://www.streetinsider.com/Press+Releases/Xryma+Plc+Releases+2025+A ...

https://www.wearepay.uk/wp-content/uploads/2026/02/Pay.UK-Faster-Payme ...

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