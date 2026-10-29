UBS stuft Alphabet A-Aktie auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktie von 380 auf 332 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Es gebe mehr Fragen als Antworten, konstatierte Analyst Stephen Ju am Donnerstag nach dem Quartalsbericht der Google-Muttergesellschaft. Einiges deute auf einen schwächeren Trend der Werbeeinnahmen hin als bislang gedacht. Auch die Cloud-Umsätze hätten seine Erwartungen aus Kapazitätsgründen nicht erfüllt, seien aber über der durchschnittlichen Marktprognose ausgefallen./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 05:52 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,61 % und einem Kurs von 259,3EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Stephen Ju

Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 332

Kursziel alt: 380

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 332,00 $ , was eine Steigerung von +17,24% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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