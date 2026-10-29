UBS stuft Alphabet A-Aktie auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktie von 380 auf 332 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Es gebe mehr Fragen als Antworten, konstatierte Analyst Stephen Ju am Donnerstag nach dem Quartalsbericht der Google-Muttergesellschaft. Einiges deute auf einen schwächeren Trend der Werbeeinnahmen hin als bislang gedacht. Auch die Cloud-Umsätze hätten seine Erwartungen aus Kapazitätsgründen nicht erfüllt, seien aber über der durchschnittlichen Marktprognose ausgefallen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 05:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 05:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,61 % und einem Kurs von 259,3EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Stephen Ju
Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 332
Kursziel alt: 380
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Stephen Ju
Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 332
Kursziel alt: 380
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
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