Alnylam Pharmaceuticals rutscht nach zwischenzeitlichen Gewinnen ab

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Alnylam Pharmaceuticals Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -24,07 % hinzunehmen.

Nach einem zwischenzeitlichen Plus von 2,75 % dreht Alnylam Pharmaceuticals deutlich ins Minus. Das Unternehmen veröffentlicht heute seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 und berichtet über die jüngste Geschäftsentwicklung. Ein konkreter Auslöser für den Kursrutsch ist nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Auf Wochensicht hat die Alnylam Pharmaceuticals Aktie damit -4,15 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,46 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Alnylam Pharmaceuticals um -43,16 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,33 % geändert.

Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: ALNY), the leading RNAi therapeutics company, today reported its consolidated financial results for the third quarter ended September 30, 2026, and reviewed recent business highlights. “Our third quarter …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Moderna und Co.

Moderna, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,45 %.

Informationen zur Alnylam Pharmaceuticals Aktie

Alnylam Pharmaceuticals ist ein Biotech-Unternehmen, das auf RNAi-Therapien zur Gen-Silencing-Behandlung seltener Erkrankungen fokussiert ist. Hauptprodukte: Onpattro, Givlaari, Oxlumo, Amvuttra. Starke Position im Nischenmarkt für seltene genetische Lebererkrankungen. Wichtige Konkurrenten: Ionis, Moderna, Sarepta. USP: führende RNAi-Plattform, breite Pipeline, starke Partnerschaften (u.a. mit Sanofi, Regeneron).

Es gibt 134 Mio. Alnylam Pharmaceuticals Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,95 Mrd.EUR € wert.

Alnylam Pharmaceuticals Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,15 % 1 Monat -14,46 % 3 Monate -24,07 % 1 Jahr -52,97 %

Stand: 29.10.2026, 14:00 Uhr

Die Aktie von Alnylam Pharmaceuticals erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 12,82 %. Über 5 Jahre lag sie bei 8,09 %, über 10 Jahre bei 20,43 %.

Alnylam Pharmaceuticals Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Alnylam Pharmaceuticals Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Alnylam Pharmaceuticals Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.