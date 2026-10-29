JPMORGAN stuft MICROSOFT CORP auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Microsoft nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 625 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Diese stützten die These einer breitbasierten Beschleunigung des Wachstums dank effizienterer Rechenleistungen, schrieb Samik Chatterjee am Donnerstag. Hinsichtlich des Kapitalbedarfs stehe der Software-Riese gut da im Verhältnis zu anderen Unternehmen der Branche./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:48 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 01:19 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:48 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 01:19 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 486,4EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 13:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Samik Chatterjee
Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 625
Kursziel alt: 625
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Samik Chatterjee
Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 625
Kursziel alt: 625
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