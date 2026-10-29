Redcare Pharmacy unerwartet stark dank E-Rezept Boom in Deutschland

Das im SDax notierte Papier stand nach Verlusten von bis zu 7 Prozent am frühen Nachmittag noch mit rund 3 Prozent im Minus bei 76,75 Euro. Die Papiere hatten aber zuvor seit einem Zwischentief im September bei 50,50 Euro fast 60 Prozent an Wert hinzugewonnen.

SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy profitiert weiterhin vom Boom der E-Rezepte in Deutschland. Im dritten Quartal stiegen Umsatz und der operative Gewinn stärker als am Markt gedacht. Der Konzern, der in Deutschland unter anderem mit der Marke Shop Apotheke vertreten ist, hatte bereits im September wegen guter Geschäfte die Prognosen für das laufende Jahr erhöht. Diese Ziele wurden nun bestätigt. An der Börse geriet die Aktie nach ihrer jüngsten Kurserholung unter Druck, Anleger nahmen Gewinne mit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Analysten lobten das Zahlenwerk. Jefferies-Experte Martin Comtesse sprach von einer anhaltend guten Geschäftsdynamik. Er geht sogar davon aus, dass Redcare die Jahresziele nochmals anheben dürfte. Alexander Zienkowicz von MWB Research nannte die Neunmonatszahlen "solide", und hob zudem den Ausblick für das Schlussquartal hervor, der vernünftig sei. In Deutschland zeige sich der Konzern in seinem Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikament zudem sehr widerstandsfähig, obwohl sich der Wettbewerb verschärfe.

Insgesamt setzte Redcare in den drei Monaten bis Ende September 847 Millionen Euro um, das waren 18 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Fast ein Viertel der Umsätze stammten aus dem Geschäft mit rezeptpflichtigen Arzneien in Deutschland, die um 56 Prozent auf 197 Millionen Euro zulegten. Mit nicht rezeptpflichtigen Produkte setzte der Konzern in dem Quartal 489 Millionen um, ein Plus von 9 Prozent.

Konzernchef Peter Schmid von Linstow zeigte sich zufrieden und hob vor allem einen starken Kundenzuwachs in Deutschland hervor. Insgesamt sei die Zahl aktiver Kunden und Kundinnen binnen drei Monaten um 0,5 Millionen auf 15,2 Millionen gewachsen.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um 68 Prozent auf 28,7 Millionen Euro, die entsprechende bereinigte operative Marge zog im Vergleich zum Vorjahr um einen Prozentpunkt auf 3,4 Prozent an. Der DocMorris -Rivale begründete den Anstieg mit niedrigeren bereinigten Vertriebskosten, etwa für Marketing. Unter dem Strich verzeichnete der Konzern einen Gewinn von einer Million Euro, nach einem Minus von sieben Millionen im Vorjahr.

Hier will Redcare weiter anknüpfen: "Wir werden unseren Marketingmix weiter optimieren und die operativen Skaleneffekte verstärken, um unsere Größe in allen Segmenten in eine höhere Profitabilität umzusetzen", kündigte Schmid von Linstow weiter an. Der Konzern erwartet mittlerweile für 2026 ein Umsatzwachstum von 16 bis 18 Prozent, wobei das Geschäft rund um E-Rezepte in Deutschland besonders stark zulegen soll. Die bereinigte Ebitda-Marge soll zudem im Gesamtjahr bei 2,5 bis 3,0 Prozent herauskommen. 2025 hatte sie bei 2,0 Prozent gelegen./tav/nas/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 18.378 auf Ariva Indikation (29. Oktober 2026, 14:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Redcare Pharmacy Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -2,82 %/+57,58 % bedeutet.



