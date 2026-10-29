🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRedcare Pharmacy AktievorwärtsNachrichten zu Redcare Pharmacy

    Redcare Pharmacy unerwartet stark dank E-Rezept Boom in Deutschland

    ROUNDUP

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Redcare steigert Umsatz und Gewinn deutlich
    • E-Rezept-Umsätze in Deutschland wachsen kräftig
    • Bereinigte Ebitda-Marge steigt auf 3,4 Prozent
    ROUNDUP - Redcare Pharmacy unerwartet stark dank E-Rezept Boom in Deutschland
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy profitiert weiterhin vom Boom der E-Rezepte in Deutschland. Im dritten Quartal stiegen Umsatz und der operative Gewinn stärker als am Markt gedacht. Der Konzern, der in Deutschland unter anderem mit der Marke Shop Apotheke vertreten ist, hatte bereits im September wegen guter Geschäfte die Prognosen für das laufende Jahr erhöht. Diese Ziele wurden nun bestätigt. An der Börse geriet die Aktie nach ihrer jüngsten Kurserholung unter Druck, Anleger nahmen Gewinne mit.

    Das im SDax notierte Papier stand nach Verlusten von bis zu 7 Prozent am frühen Nachmittag noch mit rund 3 Prozent im Minus bei 76,75 Euro. Die Papiere hatten aber zuvor seit einem Zwischentief im September bei 50,50 Euro fast 60 Prozent an Wert hinzugewonnen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Redcare Pharmacy N.V.!
    Long
    72,75€
    Basispreis
    0,46
    Ask
    × 14,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    79,98€
    Basispreis
    0,52
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten lobten das Zahlenwerk. Jefferies-Experte Martin Comtesse sprach von einer anhaltend guten Geschäftsdynamik. Er geht sogar davon aus, dass Redcare die Jahresziele nochmals anheben dürfte. Alexander Zienkowicz von MWB Research nannte die Neunmonatszahlen "solide", und hob zudem den Ausblick für das Schlussquartal hervor, der vernünftig sei. In Deutschland zeige sich der Konzern in seinem Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikament zudem sehr widerstandsfähig, obwohl sich der Wettbewerb verschärfe.

    Insgesamt setzte Redcare in den drei Monaten bis Ende September 847 Millionen Euro um, das waren 18 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Fast ein Viertel der Umsätze stammten aus dem Geschäft mit rezeptpflichtigen Arzneien in Deutschland, die um 56 Prozent auf 197 Millionen Euro zulegten. Mit nicht rezeptpflichtigen Produkte setzte der Konzern in dem Quartal 489 Millionen um, ein Plus von 9 Prozent.

    Konzernchef Peter Schmid von Linstow zeigte sich zufrieden und hob vor allem einen starken Kundenzuwachs in Deutschland hervor. Insgesamt sei die Zahl aktiver Kunden und Kundinnen binnen drei Monaten um 0,5 Millionen auf 15,2 Millionen gewachsen.

    Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um 68 Prozent auf 28,7 Millionen Euro, die entsprechende bereinigte operative Marge zog im Vergleich zum Vorjahr um einen Prozentpunkt auf 3,4 Prozent an. Der DocMorris -Rivale begründete den Anstieg mit niedrigeren bereinigten Vertriebskosten, etwa für Marketing. Unter dem Strich verzeichnete der Konzern einen Gewinn von einer Million Euro, nach einem Minus von sieben Millionen im Vorjahr.

    Hier will Redcare weiter anknüpfen: "Wir werden unseren Marketingmix weiter optimieren und die operativen Skaleneffekte verstärken, um unsere Größe in allen Segmenten in eine höhere Profitabilität umzusetzen", kündigte Schmid von Linstow weiter an. Der Konzern erwartet mittlerweile für 2026 ein Umsatzwachstum von 16 bis 18 Prozent, wobei das Geschäft rund um E-Rezepte in Deutschland besonders stark zulegen soll. Die bereinigte Ebitda-Marge soll zudem im Gesamtjahr bei 2,5 bis 3,0 Prozent herauskommen. 2025 hatte sie bei 2,0 Prozent gelegen./tav/nas/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 18.378 auf Ariva Indikation (29. Oktober 2026, 14:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Redcare Pharmacy Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -2,82 %/+57,58 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Redcare Pharmacy - A2AR94 - NL0012044747

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Redcare Pharmacy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Redcare Pharmacy unerwartet stark dank E-Rezept Boom in Deutschland Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy profitiert weiterhin vom Boom der E-Rezepte in Deutschland. Im dritten Quartal stiegen Umsatz und der operative Gewinn stärker als am Markt gedacht. Der Konzern, der in Deutschland unter anderem mit der Marke …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     