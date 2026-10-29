Front Row expandiert nach Seoul und bietet koreanischen Marken einen direkten Weg zum US-Wachstum

NEW YORK, 29. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Front Row, der globale Wachstumspartner, der Marken dabei hilft, auf Amazon, TikTok Shop und Shopify führend zu sein, gab heute seine Expansion nach Korea bekannt und bietet koreanischen Marken aus den Bereichen Schönheit, Gesundheit und Wellness sowie Apotheken direkte, lokale Unterstützung für den Markteintritt und die Skalierung in den Vereinigten Staaten.

Seoul wird der sechste globale Standort von Front Row und reiht sich damit in die Reihen von New York City, San Diego, Hamburg, Bratislava und Amsterdam ein. Die Expansion erfolgt vor dem Hintergrund eines rasanten Wachstums koreanischer Marken in den USA, wobei Amazon mittlerweile einer der wichtigsten Kanäle ist, um US-amerikanische Verbraucher zu erreichen. Der Umsatz mit koreanischen Gesichtspflegeprodukten auf Amazon erreichte im ersten Halbjahr 2026 818 Millionen US-Dollar, ein Anstieg um 80 % gegenüber 456 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2025. Dies entspricht etwa dem Dreifachen des Wachstums von 27 % der gesamten Gesichtspflegekategorie von Amazon.

Das Büro in Seoul wird von Jinny Kim, SVP Korea, geleitet. In ihren 25 Jahren bei Coupang, Dentsu, Ogilvy, Mintel und GroupM betreute sie koreanische und globale Marken in lokalen und internationalen Agenturen. Sie verfügt über umfassende Expertise in der Beschleunigung des Wachstums koreanischer Marken auf der globalen Marktbühne.

„Koreanische Marken bewegen sich in einem Tempo und mit einem kulturellen Gespür, das anderswo schwer zu finden ist – Trendzyklen sind kürzer, Content und Commerce sind untrennbar miteinander verbunden, und Gründer erwarten einen Partner, der diesen Rhythmus versteht. Ich habe meine berufliche Laufbahn damit verbracht, diese Lektion von beiden Seiten zu lernen – bei GroupM, Ogilvy, Dentsu und Mintel und in jüngster Zeit auch bei Coupang. Genau das möchte ich in diese Rolle einbringen: Die Brücke schlägt eine Brücke zwischen dem fundierten Verständnis der Arbeitsweise koreanischer Marken und der globalen Infrastruktur sowie der kommerziellen Exzellenz, die Front Row in den USA und Europa aufgebaut hat. Meine Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass K-Beauty-, Gesundheits- und Wellness- sowie Apothekenmarken in ihrem eigenen Tempo agieren und ihre globale Expansion beschleunigen können", sagte Jinny Kim, SVP Korea, Front Row.