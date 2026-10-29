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    Milliarden für KI: Jetzt droht Tech-Konzernen unerwarteter Gegenwind

    Widerstand in den USA

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    Der KI-Boom braucht immer mehr Rechenzentren und in den USA wächst der Widerstand. Neue Abstimmungen könnten auch milliardenschwere Projekte von Amazon treffen.

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    Widerstand in den USA - Milliarden für KI: Jetzt droht Tech-Konzernen unerwarteter Gegenwind
    Foto: Marijan Murat - dpa

    Der Ausbau der künstlichen Intelligenz benötigt immer mehr Rechenzentren. Doch in den USA wächst der Widerstand gegen die riesigen Anlagen. Bei den Wahlen am Dienstag entscheiden Bürger in zahlreichen Gemeinden über Einschränkungen. Das könnte auch die Expansionspläne großer Technologiekonzerne wie Amazon treffen.

    41 Abstimmungen könnten Projekte ausbremsen

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    Laut der Nachrichtenagentur Reuters stehen in 38 lokalen Wahlbezirken mindestens 41 Vorschläge zur Abstimmung. Sie sollen den Bau von Rechenzentren verzögern, verbieten oder an zusätzliche Auflagen knüpfen. Betroffen sind zehn US-Bundesstaaten.

    Besonders ausgeprägt ist der Widerstand in Ohio. Der Bundesstaat gehört zu den am schnellsten wachsenden Märkten für Rechenzentren. Nach Angaben der überparteilichen Forschungsorganisation Ballotpedia stehen dort allein in mehr als einem Dutzend Gemeinden 21 entsprechende Vorschläge zur Abstimmung.

    Die Kritik reicht über Parteigrenzen hinweg. Viele Anwohner sorgten sich um den hohen Strom- und Wasserverbrauch der Anlagen. Auch wenn Betreiber eigene Energiequellen wie Gasturbinen oder Kernreaktoren einsetzen, blieben Bedenken wegen möglicher Gesundheitsrisiken für die Bevölkerung bestehen.

    Entwickler könnten auf andere Standorte ausweichen

    Sollten die Wähler Einschränkungen beschließen, dürften Projektentwickler ihre Vorhaben laut Baron Fung von der Marktforschungsfirma Dell’Oro Group eher an andere Standorte verlagern, als sie vollständig aufzugeben.

    Die Branche kämpft bereits mit langen Wartezeiten für Netzanschlüsse und steigenden Baukosten. "Sollte es an bestimmten Standorten zu Absagen oder Verzögerungen kommen, können [die Entwickler] einen Teil dieser Nachfrage möglicherweise auf einen anderen Standort verlagern", sagte Fung.

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    KI-Boom läuft trotz Widerstand weiter

    Bisher hat der lokale Widerstand das Wachstum der Branche offenbar nicht wesentlich gebremst. Nach Angaben von John McWilliams, dem Leiter der Rechenzentrumsanalyse beim Immobiliendienstleister Cushman & Wakefield, stieg die im Bau befindliche Rechenzentrumskapazität in den USA zwischen Dezember 2025 und Juni 2026 um 48 Prozent.

    Dennoch könnten einzelne Projekte ins Wanken geraten. In Sunbury nahe Columbus könnte eine geplante Regelung den Bau von Rechenzentren mit einem Strombedarf von mehr als 25 Megawatt verbieten. Davon wäre auch ein geplantes Rechenzentrum von Amazon betroffen, in das der Konzern 2 Milliarden US-Dollar investieren will.

    Ein Sprecher von Amazon betonte gegenüber Reuters, dass der Konzern mit Anwohnern und Behörden zusammenarbeiten wolle. Rechenzentren sollten Arbeitsplätze schaffen, die lokale Wirtschaft stärken und durch Steuerzahlungen zur Finanzierung der Gemeinden beitragen.

    Der Konflikt zeigt, dass der KI-Boom zunehmend auf lokale Grenzen stößt. Selbst wenn die Nachfrage nach Rechenleistung weiter steigt, könnten politische Entscheidungen den Ausbau einzelner Standorte erschweren.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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