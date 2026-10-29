BERNSTEIN RESEARCH stuft LINDE plc auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Linde nach Quartalszahlen des Gasekonzerns mit einem Kursziel von 562 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) liege einmal mehr über dem Konsens, schrieb James Hooper am Donnerstag. Die wie von ihm erwartet angehobene EPS-Jahresprognose bedeute für das Schlussquartal aber eine schwächere Entwicklung. /rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 11:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 11:14 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 461,6EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: James Hooper

Analysiertes Unternehmen: LINDE plc

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 562

Kursziel alt: 562

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

