BERNSTEIN RESEARCH stuft LINDE plc auf 'Outperform'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Linde nach Quartalszahlen des Gasekonzerns mit einem Kursziel von 562 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) liege einmal mehr über dem Konsens, schrieb James Hooper am Donnerstag. Die wie von ihm erwartet angehobene EPS-Jahresprognose bedeute für das Schlussquartal aber eine schwächere Entwicklung. /rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 11:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 11:14 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 11:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 11:14 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 461,6EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: James Hooper
Analysiertes Unternehmen: LINDE plc
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 562
Kursziel alt: 562
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Hooper
Analysiertes Unternehmen: LINDE plc
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 562
Kursziel alt: 562
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte