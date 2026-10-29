UBS stuft MICROSOFT CORP auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Microsoft von 675 auf 700 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Azure und die Partnerschaft mit OpenAI seien die entscheidenden Wachstumstreiber des Softwarekonzerns, schrieb Karl Keirstead am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Er hob seine Schätzungen an./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 10:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 10:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 489,9EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Karl Keirstead
Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 700
Kursziel alt: 675
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Karl Keirstead
Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 700
Kursziel alt: 675
Währung: USD
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