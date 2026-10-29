UBS stuft MICROSOFT CORP auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Microsoft von 675 auf 700 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Azure und die Partnerschaft mit OpenAI seien die entscheidenden Wachstumstreiber des Softwarekonzerns, schrieb Karl Keirstead am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Er hob seine Schätzungen an./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 10:06 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 489,9EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Karl Keirstead

Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 700

Kursziel alt: 675

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 700,00 $ , was eine Steigerung von +32,20% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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