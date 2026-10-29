BERNSTEIN RESEARCH stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Air Liquide nach Quartals-Umsatzzahlen des Gasekonzerns mit einem Kursziel von 193 Euro auf "Outperform" belassen. Das organische Wachstum im Gas- und Servicegeschäft habe sich gegenüber dem Vorquartal beschleunigt und sei höher als erwartet ausgefallen, schrieb James Hooper am Donnerstag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,18 % und einem Kurs von 179,9EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 14:01 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: James Hooper
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 193
Kursziel alt: 193
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Hooper
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 193
Kursziel alt: 193
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