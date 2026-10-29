Microsoft jubelt, Alphabet rutscht ab: Wie riskant sind Tech-ETFs wirklich?

Im August hatten Anleger noch 3,4 Milliarden US-Dollar abgezogen. "Der Kursrückgang bei Halbleiteraktien zu Beginn des Monats scheint das Interesse der Anleger am Trend zu künstlicher Intelligenz kaum gebremst zu haben", sagt Indexfonds-Stratege Marcus Weyerer.

Anleger kaufen den Rücksetzer. Bis zum 27. Oktober flossen laut einer Analyse von Franklin Templeton 15,8 Milliarden US-Dollar in börsengehandelte Technologie-Indexfonds für Industrieländer. Hält das Tempo bis Monatsende, wäre der Oktober gemessen am historischen Trend der stärkste Monat des Jahres.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch Asien profitiert. In Indexfonds auf Taiwan flossen im Oktober 10,9 Milliarden US-Dollar, nach Abflüssen von 1,7 Milliarden US-Dollar im August. Für Südkorea drehten die Mittel von minus 2,6 Milliarden US-Dollar im September auf plus 5,5 Milliarden US-Dollar. Die Chiphersteller beider Länder hängen am Ausbau der Cloud-Riesen.

Microsoft und Alphabet als Härtetest

Wie gut diese Wette läuft, zeigten am Mittwoch Microsoft und Alphabet. Bei Microsoft wuchs die Cloud-Plattform Azure um 48 Prozent, angepeilt waren 45 Prozent. Google Cloud legte sogar um 103 Prozent zu. Alphabet verfehlte aber die Gewinnerwartungen. Die hohen Investitionen drückten den freien Mittelzufluss ins Minus. Die Alphabet-Aktie verlor am Donnerstag zeitweise rund elf Prozent, Microsoft gewann drei Prozent. Der Investitionszyklus bleibe intakt, verlaufe aber weniger einheitlich als im Vorjahr, sagt Weyerer.

Was das für Ihren Indexfonds bedeutet

Wer breit investiert, spürt die Schwergewichte deutlich. Im Nasdaq 100 kommt Microsoft auf 6,2 Prozent, Alphabet auf 5,7 Prozent. Die zehn größten Werte stellen fast die Hälfte des Index. Im MSCI World wiegen beide Konzerne zusammen rund 7,6 Prozent. Der iShares Core MSCI World legte seit Jahresbeginn um knapp 18 Prozent zu.

Anders sieht es bei klassischen Technologiefonds aus. Alphabet fehlt dort, weil der Konzern zur Branche Kommunikationsdienste zählt. Im Technologiefonds von Xtrackers auf den Weltindex stellt Microsoft dagegen gut 13 Prozent. Am Donnerstagabend folgt Amazon mit seinen Zahlen.

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Breiter streuen

Weyerer bleibt bis zum Jahresende positiv. Notenbank, Wahlen und Energiepreise könnten die Schwankungen aber verstärken. Er rät deshalb zu mehr Streuung, etwa mit Dividendenstrategien oder aktiv verwalteten Fonds. "Der Anlagetrend rund um künstliche Intelligenz ist noch lange nicht vorbei", sagt Weyerer. Im nächsten Kapitel komme es aber ebenso auf die Titelauswahl an wie auf Überzeugung.

Fazit

Das Geld fließt weiter in künstliche Intelligenz, doch nicht jeder Konzern liefert gleich. Wer Tech-ETFs hält, setzt stark auf wenige Namen. Ein Blick auf die Gewichtung lohnt deshalb. Wer das Klumpenrisiko senken will, kann breiter streuen, etwa mit Dividendenfonds/-ETFs.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



