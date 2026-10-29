Jefferies belässt Volkswagen auf 'Buy' - Ziel 120 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,94 % und einem Kurs von 70,48 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 14:12 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 112,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 105,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +50,04 %/+71,48 % bedeutet.