Jefferies belässt Volkswagen auf 'Buy' - Ziel 120 Euro
ANALYSE-FLASH
- Jefferies bestätigt VW mit Kursziel von 120 Euro
- VW schneidet laut Jefferies weitgehend im Plan ab
- Nettozufluss tendiert zum oberen Jahreszielbereich
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Volkswagen nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Der Autobauer habe weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten, wobei in die Konsensprognosen wohl bereinigte und unbereinigte Analystenschätzungen eingeflossen seien, schrieb Philippe Houchois am Donnerstag. Der Nettomittelzufluss tendiere nach den ersten neun Monaten des Jahres in Richtung oberes Ende der Jahreszielspanne./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,94 % und einem Kurs von 70,48 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 14:12 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 112,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 105,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +50,04 %/+71,48 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 120 Euro
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