JPMORGAN stuft Alphabet A-Aktie auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie von 425 auf 375 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Quartalsergebnisse und die harsche Kursreaktion hierauf zeigten die geringe Abweichungstoleranz der Anleger, wenn ein Hyperscaler hunderte Milliarden Dollar in KI-Infrastruktur stecke und dann bei enttäuschendem Kerngeschäft plötzlich eine negative Bilanz der Barmittelströme aufweise, schrieb Doug Anmuth am Donnerstag. Gleichzeitig habe Google aber auch das stärkste Wachstum bei Suchmaschinenanfragen innerhalb von fünf Jahren verzeichnet. Es hapere nur an der KI-Monetarisierung./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:53 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,87 % und einem Kurs von 258,6EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 14:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Doug Anmuth

Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 375

Kursziel alt: 425

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 375,00 $ , was eine Steigerung von +32,33% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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