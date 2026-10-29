JPMORGAN stuft Alphabet A-Aktie auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie von 425 auf 375 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Quartalsergebnisse und die harsche Kursreaktion hierauf zeigten die geringe Abweichungstoleranz der Anleger, wenn ein Hyperscaler hunderte Milliarden Dollar in KI-Infrastruktur stecke und dann bei enttäuschendem Kerngeschäft plötzlich eine negative Bilanz der Barmittelströme aufweise, schrieb Doug Anmuth am Donnerstag. Gleichzeitig habe Google aber auch das stärkste Wachstum bei Suchmaschinenanfragen innerhalb von fünf Jahren verzeichnet. Es hapere nur an der KI-Monetarisierung./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:53 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:53 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,87 % und einem Kurs von 258,6EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 14:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Doug Anmuth
Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 375
Kursziel alt: 425
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Doug Anmuth
Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 375
Kursziel alt: 425
Währung: USD
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