ELEGOO präsentiert den intelligenten All-in-One-3D-Scanner M1 Ultra, der Kreativen Präzision und Vielseitigkeit bietet

SHENZHEN, China, 29. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- ELEGOO, eine schnell wachsende Marke in der globalen Smart-Manufacturing-Branche, bringt heute offiziell den M1 Ultra auf den Markt, einen intelligenten All-in-One-3D-Scanner, der für professionelle Anwendungen in den Bereichen Individualisierung, Reverse Engineering, Bildung, digitale Archivierung und weitere kreative Projekte entwickelt wurde.

Der M1 Ultra vereint eine Messgenauigkeit von bis zu 0,02 mm auf metrologischem Niveau, vielseitige Scanmodi und einen optimierten Arbeitsablauf vom Scannen bis zum 3D-Modell. Ab dem 29. Oktober gelten Einführungspreise.

„Das 3D-Scannen eröffnet neue Möglichkeiten zur Erfassung und Bearbeitung physischer Objekte. Mit dem M1 Ultra wollen wir Präzision, Vielseitigkeit und Workfloweffizienz in einer integrierten Lösung vereinen und so fortschrittliches 3D-Scannen für ein breites Anwendungsspektrum zugänglicher machen. Die Markteinführung stellt zudem einen wichtigen Schritt beim Ausbau des 3D-Kreativökosystems von ELEGOO sowie bei der Verbindung der physischen und digitalen Welt dar", sagte Kevin Wang, Mitbegründer und Vizepräsident von ELEGOO.

Flexible Scanmodi für verschiedene Projekte

Der M1 Ultra bietet fünf Scanmodi für eine breite Palette Objekte und Anwendungen. Der blaue Lasermodus mit 34 Linien ist für mittelgroße bis große Objekte ausgelegt, während der blaue Lasermodus mit 7 Linien feine Details an kleinen bis mittelgroßen Teilen erfasst. Der einlinige blaue Lasermodus ist für die Erfassung tiefer Löcher, schmaler Spalten und anderer schwer zugänglicher Bereiche ausgelegt. Für das Scannen von Gesichtern, Körpern und Objekten verfügt der Scanner zudem über einen Infrarot-Strukturlichtmodus. Ein markerloser blauer Lasermodus bietet eine weitere Option zum Scannen von Oberflächen, bei denen das Anbringen von Markern nicht praktikabel ist.

Der M1 Ultra unterstützt Objekte mit Abmessungen von 5 × 5 × 5 mm³ to 4,000 × 4,000 × 4,000 mm³ und eignet sich damit für Projekte unterschiedlicher Größe. Er kann auch schwarze und metallische Oberflächen scannen, ohne dass Beschichtungspulver erforderlich ist, und bietet somit eine größere Flexibilität bei unterschiedlichen Materialien und Umgebungen.

Hochpräzise Aufnahmen mit feinsten Details

Für Projekte, bei denen es auf Maßgenauigkeit ankommt, bietet der M1 Ultra eine Blaulaser-Scangenauigkeit von bis zu 0,02 mm und eine volumetrische Genauigkeit von 0,02 mm + 0,06 mm/m. Das optische System mit vollständig aus Glas gefertigten Komponenten, die intelligente Temperaturkompensation sowie die hochpräzise Kamerakalibrierung gewährleisten eine gleichbleibende Scanleistung.