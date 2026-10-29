EZB belässt Leitzins bei 2,5 Prozent
Für Sie zusammengefasst
- EZB hält Leitzinsen im Euroraum vorerst stabil
- Wichtiger Einlagenzins bleibt bei 2,5 Prozent
- Ökonomen erwarteten mehrheitlich stabile Leitzinsen
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Leitzinsen im Euroraum bleiben trotz erhöhter Inflation vorerst unverändert. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins beträgt weiterhin 2,5 Prozent, wie der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt entschied. Ökonomen hatten dies im Schnitt erwartet./ben/DP/jha
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