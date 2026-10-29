Gewinnplus und Kundenwachstum treiben T-Mobile US an

Der Kurs der T-Mobile US Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -15,29 %.

T-Mobile US steigert den Gewinn um 27 % und gewinnt im dritten Quartal mehr neue Kunden als von Experten erwartet. Auch der Umsatz pro Vertragskunde legt leicht zu. Die Kursgewinne gehen mit einer freundlichen Branchenentwicklung einher: Auch Verizon, AT&T und Charter Communications steigen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,15 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,49 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von T-Mobile US -20,33 % verloren.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Verizon Communications, AT&T und Co.

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,41 %. AT&T notiert im Plus, mit +1,29 %. Comcast (A) notiert im Plus, mit +0,73 %. Charter Communications Registered (A) legt um +1,43 % zu

T-Mobile (NASDAQ: TMUS) today announced the four Division Champions in its Friday Night 5G Lights competition, setting the stage for the final round of voting as the schools go head-to-head for the ultimate prize: a $1 million football-field …

Der US-Telekommunikationskonzern T-Mobile US hat im dritten Quartal wie schon in den drei Monaten davor mehr neue Kunden gewonnen als von Experten erwartet. Zudem legte auch der Umsatz pro Vertragskunde leicht zu, von denen unter dem Strich 274.000 …

T-Mobile US steigert den Gewinn um 27 % und gewinnt mehr Kundenkonten als erwartet. Die Aktie legt trotzdem nur leicht zu. Gleichzeitig könnte SpaceX zum neuen Rivalen werden. Der Konzernchef zieht nun eine klare Grenze.

Informationen zur T-Mobile US Aktie

T-Mobile US ist ein führender Mobilfunkanbieter in den USA, bekannt für seine 5G-Dienste und kundenfreundlichen Tarife. Es konkurriert mit AT&T und Verizon und hebt sich durch seine "Un-carrier"-Strategie ab.

Es gibt 1 Mrd. T-Mobile US Aktien. Damit ist das Unternehmen 147,64 Mrd. € wert.

T-Mobile US Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,15 % 1 Monat -6,49 % 3 Monate -15,29 % 1 Jahr -27,37 %

Stand: 29.10.2026, 14:28 Uhr

Die Aktie von T-Mobile US erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 0,03 %. Über 5 Jahre lag sie bei 6,05 %, über 10 Jahre bei 11,39 %.

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Ob sich ein Einstieg bei der T-Mobile US Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur T-Mobile US Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.