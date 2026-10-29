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    Gewinnplus und Kundenwachstum treiben T-Mobile US an

    Das bewegt die Anleger

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    T-Mobile US legt um 2,91 % zu und verzeichnet damit den vierten Gewinntag in Folge.

    Das bewegt die Anleger - Gewinnplus und Kundenwachstum treiben T-Mobile US an
    Foto: Walter Cicchetti - stock.adobe.com

    T-Mobile US steigert den Gewinn um 27 % und gewinnt im dritten Quartal mehr neue Kunden als von Experten erwartet. Auch der Umsatz pro Vertragskunde legt leicht zu. Die Kursgewinne gehen mit einer freundlichen Branchenentwicklung einher: Auch Verizon, AT&T und Charter Communications steigen.

    T-Mobile US Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 29.10.2026

    Der Kurs der T-Mobile US Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -15,29 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,15 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,49 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von T-Mobile US -20,33 % verloren.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Verizon Communications, AT&T und Co.

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    Informationen zur T-Mobile US Aktie

    T-Mobile US ist ein führender Mobilfunkanbieter in den USA, bekannt für seine 5G-Dienste und kundenfreundlichen Tarife. Es konkurriert mit AT&T und Verizon und hebt sich durch seine "Un-carrier"-Strategie ab.

    Es gibt 1 Mrd. T-Mobile US Aktien. Damit ist das Unternehmen 147,64 Mrd. € wert.

    T-Mobile US Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,15 %
    1 Monat -6,49 %
    3 Monate -15,29 %
    1 Jahr -27,37 %
    Stand: 29.10.2026, 14:28 Uhr

    Die Aktie von T-Mobile US erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 0,03 %. Über 5 Jahre lag sie bei 6,05 %, über 10 Jahre bei 11,39 %.

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    Ob sich ein Einstieg bei der T-Mobile US Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur T-Mobile US Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    T-Mobile US

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    +34,62 %
    +193,51 %
    +990,79 %
    ISIN:US8725901040WKN:A1T7LU
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