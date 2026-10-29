TIOmarkets erweitert seine mobile Trading-App um Markt-Depth-Funktionen und fortschrittliche Tools zum Handelsmanagement

LIMASSOL, Zypern, 27. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- TIOmarkets hat seine mobile Trading-App für iOS und Android um die Markt-Tiefe (Depth of Market, DOM), erweiterte Order-Steuerungsfunktionen, die Verwaltung mehrerer Positionen gleichzeitig und einen neu gestalteten Wirtschaftskalender erweitert. Das Update baut auf einem All-in-One-Erlebnis auf, das Marktanalyse, Handelsausführung, Finanzierung und Kontoverwaltung auf dem Mobilgerät vereint.

Die mobile Trading-App von TIOmarkets vereint Marktanalyse, erweiterte Order-Steuerung, Massenaktionen für Positionen, Wirtschaftsereignisse, Finanzierung und Kontoverwaltung in einer einzigen App.

Markt-Tiefe und erweiterte Order-Steuerungsfunktionen

DOM bietet direkt aus dem Orderformular heraus eine Ansicht des Orderbuchs für unterstützte Wertpapiere. Das Standard-DOM zeigt Geld- und Briefkurse sowie das Volumen über mehrere Preisniveaus hinweg an, während das Preis-DOM eine preisorientierte Ansicht bietet. Nutzer können auf einen angezeigten Kurs tippen, um eine Limit- oder Stop-Order zu platzieren.

Das aktualisierte Handelsformular zeigt neben den Steuerelementen für Take-Profit, Stop-Loss und geplante Orders auch das Handelsvolumen, die erforderliche Margin, die freie Margin und den Orderwert an.

Schnellere Verwaltung offener Positionen

Die Funktion zur Massenverwaltung von Positionen hilft Kunden bei der Verwaltung mehrerer offener Trades. Nutzer können alle Positionen schließen oder Gruppen nach Performance, Richtung, Wertpapier oder einzelner Position auswählen.

Analyse, Ereignisse und Kontoverwaltung

Die integrierten TradingView-Charts bieten mehrere Zeitrahmen, technische Indikatoren und Zeichenwerkzeuge. Der neu gestaltete Wirtschaftskalender enthält nun Auswirkungsstufen, Ereignisbeschreibungen, Ist-, Vorjahres- und Prognosewerte, historische Veröffentlichungen sowie verfügbare Charts.

Kunden können sich registrieren oder anmelden, Handelskonten erstellen und darauf zugreifen, Verifizierungsdokumente hochladen, Kontostände einsehen, Einzahlungen vornehmen, Auszahlungsanträge stellen und den Support nutzen, ohne die App verlassen zu müssen. Zu den unterstützten Märkten gehören Devisen, Indizes, Rohstoffe und Aktien-CFDs, je nach Konto und Standort des Kunden.

„Unser Ziel war es nicht einfach, eine weitere Handels-App auf den Markt zu bringen, sondern den gesamten Kundenprozess reibungsloser zu gestalten. Mit der mobilen App von TIOmarkets können Kunden sich nun registrieren, Geld auf ihr Konto einzahlen und handeln – alles über eine einzige Anwendung", sagte Stefanos Mitsi, Group CEO bei TIOmarkets.

Die App unterstützt die biometrische Authentifizierung auf kompatiblen Geräten sowie die Zwei-Faktor-Authentifizierung, um den Zugriff auf das Konto zu schützen. Sie kann kostenlos für unterstützte iOS- und Android-Geräte heruntergeladen werden. Bestehende Kunden können ihre aktuellen Zugangsdaten verwenden, während Neukunden die Registrierung und Verifizierung direkt in der App abschließen können.

Informationen zu TIOmarkets

TIOmarkets ist ein globaler Multi-Asset-CFD-Broker, der über seine Online-Handelsplattformen Zugang zu Devisen, Indizes, Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen und Futures bietet.

Risikohinweis: Der Handel auf Margin birgt aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Sie sollten sich überlegen, ob Sie verstehen, wie der Margin-Handel funktioniert, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko eines Geldverlusts einzugehen. Zahlen Sie niemals mehr ein, als Sie bereit sind zu verlieren.

CMO

Chris Andreou

support@tiomarkets.com

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