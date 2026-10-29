UBS stuft GSK auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1940 Pence auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston warf am Mittwochabend einen zweiten Blick auf den Quartalsbericht der Briten. Er hob seine Schätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie bis 2031 im Schnitt um 1,3 Prozent./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 22:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 21,66EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 14:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 19,4
Kursziel alt: 19,4
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 19,4
Kursziel alt: 19,4
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
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