UBS stuft GSK auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1940 Pence auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston warf am Mittwochabend einen zweiten Blick auf den Quartalsbericht der Briten. Er hob seine Schätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie bis 2031 im Schnitt um 1,3 Prozent./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 22:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 21,66EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 14:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 19,4

Kursziel alt: 19,4

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

