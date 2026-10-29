RBC stuft Shell (neu) auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Shell nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 4000 Pence auf "Sector Perform" belassen. Der Ölkonzern habe die Markterwartungen übertroffen, schrieb Biraj Borkhataria am Donnerstag. Zudem liege das für das kommende Quartal angekündigte, 5 Milliarden US-Dollar schwere Aktienrückkaufprogramm über seinen Erwartungen und deutlich über dem Umfang früherer Quartale./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:01 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,57 % und einem Kurs von 48,57EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 14:33 Uhr) gehandelt.





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