RBC stuft Shell (neu) auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Shell nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 4000 Pence auf "Sector Perform" belassen. Der Ölkonzern habe die Markterwartungen übertroffen, schrieb Biraj Borkhataria am Donnerstag. Zudem liege das für das kommende Quartal angekündigte, 5 Milliarden US-Dollar schwere Aktienrückkaufprogramm über seinen Erwartungen und deutlich über dem Umfang früherer Quartale./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:01 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:01 / EDT
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Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,57 % und einem Kurs von 48,57EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 14:33 Uhr) gehandelt.
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