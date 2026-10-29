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    EZB pausiert, Lagarde geht: Doppelte Zäsur erschüttert die Euro-Zone

    Zinspause

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    EZB lässt Leitzins unverändert, doch Lagardes überraschender vorzeitiger Rückzug und die Energiekrise überschatten die Sitzung. Der Euro fällt auf ein 17-Monats-Tief.

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    Zinspause - EZB pausiert, Lagarde geht: Doppelte Zäsur erschüttert die Euro-Zone
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Die Europäische Zentralbank hat ihren Leitzins unverändert gelassen. Der Einlagensatz bleibt bei 2,5 Prozent, exakt wie es fast alle von Bloomberg befragten Ökonomen erwartet hatten.

    Überschattet wurde die Entscheidung von einer anderen Nachricht: Nur Stunden zuvor hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde angekündigt, ihr Amt bereits im Februar und damit vorzeitig aufzugeben. Als Grund nannte sie den Wunsch, sich künftig freier zu politischen Themen äußern zu können, darunter die Turbulenzen in ihrem Heimatland Frankreich.

    An den Märkten fiel die Reaktion zunächst verhalten aus, bevor der Hinweis auf die verschärften Finanzierungsbedingungen für zusätzlichen Abwärtsdruck sorgte. Der Euro rutschte auf ein 17-Monats-Tief ab, hielt sich damit aber knapp über der Marke von 1,11 US-Dollar.

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    ISIN:EU0009652759WKN:965275

    In ihrer Erklärung begründete die Notenbank ihre abwartende Haltung mit gegenläufigen Kräften. Zum einen dürfte der anhaltende Energiepreisschock samt indirekter Folgewirkungen die Inflation anheizen und das Wachstum bremsen.

    Zum anderen hätten sich die Finanzierungsbedingungen seit der letzten Sitzung verschärft, was ebenfalls auf Inflation und Konjunktur drücke. Eine Vorfestlegung auf einen bestimmten Zinspfad lehnten die Notenbanker weiterhin ab, man wolle von Sitzung zu Sitzung anhand neuer Daten entscheiden.

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    Seit der durch den Iran-Krieg ausgelösten Energiepreisturbulenzen hatte die EZB die Zinsen zweimal angehoben und pausiert nun. Die Sorge, die Teuerung könnte sich dem Doppelten des Zwei-Prozent-Ziels nähern, bleibt bestehen, Anzeichen für eine Ausbreitung über die Energie hinaus sehen die Verantwortlichen bislang jedoch nicht. Das bislang robuste Wachstum in Europa lässt zugleich erkennbar nach.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 1,113USD auf Forex (29. Oktober 2026, 14:35 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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