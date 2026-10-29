Bernstein belässt Adidas auf 'Outperform' - Ziel 245 Euro
ANALYSE-FLASH
- Bernstein bestätigt Adidas mit Kursziel 245 Euro
- Performance und DTC treiben das Adidas-Wachstum
- Lifestyle-Schuhe bleiben weiterhin herausfordernd
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas nach detaillierten Zahlen mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Aneesha Sherman erinnerte am Donnerstag an die bereits vorab veröffentlichten Eckdaten in der vergangenen Woche. Die Produktsparte Performance und der Vertriebskanal Direct-to-Consumer (DTC) seien die Wachstumstreiber des Sportartikelherstellers. Die Sparte Lifestyle-Schuhe bleibe derweil herausfordernd./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:23 / UTC
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,85 % und einem Kurs von 164,4 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 200,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von -2,14 %/+49,85 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 245 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu adidas - A1EWWW - DE000A1EWWW0
Das denkt die wallstreetONLINE Community über adidas. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber adidas eingestellt.
Ich bin froh, dass ich zu 163,15 bei L&S raus bin. Die Zahlen sind ja nicht schlecht, aber auch nicht der Bringer, von daher alles gut
Konzernkennzahl
Q3 2025 —> Q3 2026
Umsatz 6,630 Mrd. € auf 7,252 Mrd. €
Operativer Gewinn EBIT 736 Mio. € auf 1.008 Mio. € (200 Millionen Erstattung drin)
Bruttomarge 51,8 % auf 54,3 %
Operative Marge 11,1 % auf 13,9 %
Umsatz und EBIT stiegen um 9 % beziehungsweise 37 %. Allerdings enthält das Ergebnis rund 200 Mio. € erstattete Zölle. Ohne diesen Posten ergeben sich rechnerisch:
1. 808 Mio. € EBIT: etwa 9,8 % über Vorjahr.
2. 11,1 % operative Marge: praktisch auf Vorjahresniveau.
3. 51,5 % Bruttomarge: leicht unter Vorjahr.
Also Umsatz steigt kräftigt und Margen bleiben gleich bis leicht negativ in der Entwicklung. Was mich aber am meisten interessiert ist Nordamerika und China, die Daten kommen dann erst nächste Woche. Aber die für Q3 gemeldete gesamte Umsatz- und Margenentwicklung zeichnete sich im Q2 schon in Nordamerika und China ab.
In Nordamerika verbessert sich die Nachfrage deutlich, beim Gewinn kommt davon bisher weniger an. 14% ausgewiesener Umsatzanstieg in Nordamerika (währungsbereinigt) aber im zweiten Quartal stiegen die regionalen operativen Aufwendungen um 24%. Das führte insgesamt im 2. Quartal zu einer sinkenden operativen Marge. In China wuchs der Umsatz im Q2 um 15% Adidas und damit langsamer als im Jahr zuvor wo es +17% waren, meldete aber +19% wegen Währungseffekte.
Ich bin gespannt was Q3 in USA und China erreicht wurde. Derzeit scheint es mir so, dass der Umsatzanstieg auf Kosten der Margen erfolgt. Aber ein Quartal macht noch keinen Trend.