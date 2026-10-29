DZ BANK stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Wacker Chemie nach Quartalszahlen von 89 auf 100 Euro angehoben und die Aktien von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. "Ein möglicher Kapazitätsabbau bei Polysilicon dürfte mittelfristig die Profitabilität stärken und trotz Einmalbelastungen einen positiven Aktienkurstrigger liefern", schrieb Peter Spengler am Donnerstag zu seiner Empfehlung./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:40 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,76 % und einem Kurs von 87,00EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 14:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Peter Spengler

Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

