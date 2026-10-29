DZ BANK stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Kaufen'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Wacker Chemie nach Quartalszahlen von 89 auf 100 Euro angehoben und die Aktien von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. "Ein möglicher Kapazitätsabbau bei Polysilicon dürfte mittelfristig die Profitabilität stärken und trotz Einmalbelastungen einen positiven Aktienkurstrigger liefern", schrieb Peter Spengler am Donnerstag zu seiner Empfehlung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,76 % und einem Kurs von 87,00EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 14:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Peter Spengler
Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Peter Spengler
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