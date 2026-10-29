BARCLAYS stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 7,30 auf 7,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Fundamentaldaten blieben stark bei italienischen Banken, schrieb Paola Sabbione am Mittwoch. Sie rechnet mit soliden Quartalsergebnissen und Ausblicken./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 20:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 5,986EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Paola Sabbione

Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7,70

Kursziel alt: 7,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

