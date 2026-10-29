BARCLAYS stuft HSBC HLDGS auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für HSBC von 1650 auf 1600 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aman Rakkar attestierte der Großbank am Mittwoch nach dem Quartalsbericht geringere Zinseinnahmen als gedacht, aber eine bessere Kapitalisierung./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 15,64EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 14:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Aman Rakkar
Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 16
Kursziel alt: 16,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Aman Rakkar
Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 16
Kursziel alt: 16,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
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