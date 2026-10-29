Mehrheit hält Jugendproteste für gerechtfertigt

(In einer früheren Version des Artikels hieß es im 1. Absatz, 1. Satz "Mehrheit der Deutschen". Korrekt ist "Mehrheit der Menschen in Deutschland".)

BERLIN (dpa-AFX) - Eine Mehrheit der Menschen in Deutschland empfindet die geplanten Jugenddemonstrationen der Initiative "Gen Z regelt" laut einer Umfrage als gerechtfertigt. 33 Prozent der Befragten einer repräsentativen YouGov-Umfrage halten sie für "eher gerechtfertigt", 21 Prozent für "voll und ganz gerechtfertigt". Ablehnend äußerten sich 28 Prozent der Befragten ("eher nicht gerechtfertigt", "überhaupt nicht gerechtfertigt"). 18 Prozent antworteten nicht oder mit "weiß nicht".