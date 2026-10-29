JEFFERIES stuft Alzchem auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Alzchem nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Buy" belassen. Trotz einer soliden Geschäftsentwicklung habe der Spezialchemiekonzern enttäuscht, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Der Jahresausblick sei indes bestätigt worden./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:50 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 163,5EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 14:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: Alzchem

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 200

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

