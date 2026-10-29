GOLDMAN SACHS stuft Alphabet A-Aktie auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie nach Zahlen von 435 auf 385 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dynamik im Suchmaschinengeschäft lasse vor dem Hintergrund der hohen Vergleichshürden nach, schrieb Eric Sheridan am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. In die Rechnerkapazitäten müsse derweil weiter immens investiert werden./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:00 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,56 % und einem Kurs von 254,1EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Eric Sheridan
Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 385
Kursziel alt: 435
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Eric Sheridan
Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 385
Kursziel alt: 435
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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