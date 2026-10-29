GOLDMAN SACHS stuft Alphabet A-Aktie auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie nach Zahlen von 435 auf 385 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dynamik im Suchmaschinengeschäft lasse vor dem Hintergrund der hohen Vergleichshürden nach, schrieb Eric Sheridan am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. In die Rechnerkapazitäten müsse derweil weiter immens investiert werden./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:00 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,56 % und einem Kurs von 254,1EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Eric Sheridan

Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 385

Kursziel alt: 435

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 385,00 $ , was eine Steigerung von +36,09% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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