So wird die Lagarde-Nachfolge bestimmt

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Offiziell ernannt wird der Präsident oder die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) durch die Staats- und Regierungschefs der EU. Sie müssen sich mit sogenannter verstärkter qualifizierter Mehrheit auf eine Kandidatin oder einen Kandidaten verständigen, die oder der die Staatsangehörigkeit eines EU-Landes innehat. Bevor es bei einem Treffen der Staats- und Regierungschefs, dem sogenannten Europäischen Rat, aber zur Ernennung kommt, müssen einige Schritte passieren.

Für die qualifizierte Mehrheit müssen mindestens 16 der 21 Euro-Länder mit "Ja" stimmen, die gleichzeitig mindestens 65 Prozent des Euro-Währungsgebiets repräsentieren.