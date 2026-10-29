Lumentum Holdings: Trotz Übernahmegesprächen bricht der Kurs ein

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Lumentum Holdings nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +45,88 %.

Marvell steckt laut Insidern in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Übernahme von Lumentum Holdings. Eine Ankündigung könnte bereits in der kommenden Woche folgen. Dennoch gerät die Aktie des Optik-Spezialisten deutlich unter Druck: Zwischenzeitlich beträgt das Minus sogar 12,44 %.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lumentum Holdings Aktie damit um +11,44 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,90 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Lumentum Holdings um +162,47 % gewonnen.

Während Lumentum Holdings deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,16 %. Damit gehört Lumentum Holdings heute zu den auffälligeren Werten.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Lumentum Holdings?

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,19 %. Broadcom notiert im Minus, mit -1,36 %.

Der Chiphersteller Marvell steckt laut Insidern in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Übernahme von Lumentum Holdings. Eine Ankündigung könnte schon in der kommenden Woche fallen.

Die seit einer Woche laufende Erholungsrally an der US-Börse Nasdaq dürfte am Donnerstag ausgebremst werden. An der Wall Street werden zwar ebenfalls Verluste erwartet, jedoch deutlich geringere. Mit der Google-Mutter Alphabet und der …

Informationen zur Lumentum Holdings Aktie

Lumentum Holdings ist ein führender Anbieter von optischen und photonischen Produkten, die in Kommunikation, Industrie und Konsumgütern eingesetzt werden. Hauptprodukte sind optische Transceiver und Laserdioden. Wichtige Konkurrenten sind Finisar und II-VI. Das Unternehmen punktet mit innovativer 3D-Sensortechnologie.

Es gibt 91 Mio. Lumentum Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 73,37 Mrd.EUR € wert.

Lumentum Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,44 % 1 Monat +4,90 % 3 Monate +45,88 % 1 Jahr +391,55 %

Stand: 29.10.2026, 15:00 Uhr

Die Aktie von Lumentum Holdings erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 186,77 %. Über 5 Jahre lag sie bei 62,93 %, über 10 Jahre bei 38,88 %.

Lumentum Holdings Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Lumentum Holdings Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Lumentum Holdings Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.