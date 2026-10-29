Rockwell Automation führt SecureOT-Funktionen ein, um OEMs bei der Einhaltung neuer Cybersicherheitsvorschriften zu unterstützen

MILWAUKEE, 29. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute die Einführung neuer SecureOT TM -Cybersicherheitsfunktionen bekannt gegeben. Diese unterstützen Maschinen- und Anlagenbauer (Original Equipment Manufacturers, OEMs) dabei, Compliance-Maßnahmen zu vereinfachen, Secure-by-Design-Praktiken zu fördern und Cybersicherheitsrisiken während des gesamten Lebenszyklus von Maschinen besser zu managen.

Vorschriften zur Cybersicherheit wie der Cyber Resilience Act (CRA) und die EU-Maschinenverordnung nähern sich den entscheidenden Fristen für deren Einhaltung in den Jahren 2026 und 2027. Durch diese Vorgaben ändern sich die Anforderungen für Maschinenbauer. OEMs stehen zunehmend unter Druck, ihre Cybersicherheitsbereitschaft nachzuweisen, eine detaillierte Dokumentation zu pflegen und fortlaufenden Support für die eingesetzten Anlagen bereitzustellen. Wie die Ergebnisse des „OEM Advantage Playbook" von Rockwell zeigen, ist dieser Druck auf dem gesamten Markt zu spüren: Fast zwei von fünf OEMs setzen sich bereits mit sich ändernden Compliance-Anforderungen auseinander, während 63 % davon ausgehen, dass die Cyberrisiken fortbestehen werden. Trotzdem fehlt vielen die Transparenz darüber, wie gut sie aktuell vorbereitet sind und welche Schritte erforderlich sind, um bestehende Lücken zu schließen. Die SecureOT-Funktionen von Rockwell tragen dazu bei, diese Herausforderungen zu bewältigen. Sie statten OEMs mit einem proaktiven Cybersicherheitsmanagement aus und machen die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu einem leichter wiederholbaren und skalierbaren Prozess.

Rockwell erweiterte SecureOT um OEM-bezogene Funktionen, um Maschinenbauer bei der Bewältigung der sich wandelnden Anforderungen zu unterstützen. Sie umfassen u. a. Cybersicherheitsbewertungen, Beratungsdienstleistungen, Transparenz auf Maschinenebene, Schwachstellenidentifizierung und Compliance-Berichte. Diese auf der SecureOTTM-Plattform basierenden Funktionen ermöglichen es Unternehmen, Schwachstellen zu identifizieren, die Cybersicherheitslage zu dokumentieren und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften während des gesamten Maschinenlebenszyklus zu unterstützen.