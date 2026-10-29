Fairchild Gold sichert sich frisches Kapital für Nevada Exploration

Fairchild Gold (TSXV: FAIR / WKN A3D1D5) hat eine Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von 725.200 CAD erfolgreich abgeschlossen. Das kanadische Explorationsunternehmen will die Mittel insbesondere für sein Gold-Silberprojekt Golden Arrow im US-Bundesstaat Nevada einsetzen. Dort verfügt Fairchild bereits über eine Mineralressource, die auf ein mögliches Tagebauszenario ausgerichtet ist. Mit der Finanzierung stärkt die Gesellschaft ihre finanzielle Basis für die weitere Projektentwicklung und setzt ihren Schwerpunkt zunächst auf einen Vermögenswert, der sich von den beiden weiteren Explorationsprojekten des Unternehmens durch seine bereits definierte Ressourcenbasis unterscheidet.

Fairchild Gold platziert mehr als zwölf Millionen neue Einheiten

Die am 27. Oktober 2026 abgeschlossene Finanzierung erfolgte als nicht durch einen Broker vermittelte Privatplatzierung. Insgesamt gab Fairchild Gold 12.086.666 sogenannte Units zu einem Preis von jeweils 0,06 CAD aus und erzielte damit einen Bruttoerlös von 725.200 CAD.

Jede Unit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens sowie einem zusätzlichen Aktienkaufwarrant. Dieser berechtigt den Inhaber, innerhalb von 60 Monaten ab dem Ausgabedatum eine weitere Stammaktie zum festgelegten Ausübungspreis von 0,10 CAD zu erwerben. Damit umfasst die Finanzierung neben der unmittelbaren Ausgabe neuer Aktien auch die Möglichkeit zusätzlicher Eigenkapitalzuflüsse zu einem späteren Zeitpunkt. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die ausgegebenen Warrants tatsächlich ausgeübt werden.

Die im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Aktien und Warrants unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem jeweiligen Ausgabedatum. Auch die in der Mitteilung genannten Vergütungswarrants fallen unter diese Beschränkung.

Den Nettoerlös der Finanzierung will Fairchild Gold überwiegend für das Golden-Arrow-Projekt sowie zur Finanzierung des allgemeinen Betriebskapitals verwenden. Eine detaillierte Aufteilung der Mittel auf einzelne Explorations- oder Entwicklungsmaßnahmen wurde nicht veröffentlicht.

Golden Arrow: Gold- und Silberressource im Walker-Lane-Gürtel

Mit Golden Arrow konzentriert sich Fairchild auf ein Projekt im Walker-Lane-Mineralgürtel von Nevada. Die Liegenschaft verfügt bereits über eine definierte Gold-Silberressource, die als Grundlage für ein mögliches Tagebaukonzept dient.

Damit nimmt Golden Arrow innerhalb des Unternehmensportfolios eine besondere Stellung ein. Anders als bei reinen Frühphasen-Explorationsprojekten existiert hier bereits eine dokumentierte mineralische Ressourcenbasis, auf der weitere technische und geologische Untersuchungen aufbauen können. Die geplante Verwendung eines wesentlichen Teils der Finanzierung für Golden Arrow verdeutlicht die Bedeutung dieses Projekts innerhalb der gegenwärtigen Unternehmensstrategie.

Fairchild Gold verfolgt grundsätzlich das Ziel, in Nevada eine Explorations- und Entwicklungsplattform aufzubauen, die bereits bekannte Edelmetallressourcen mit zusätzlichen Möglichkeiten für neue Entdeckungen verbindet.

Neben Golden Arrow gehören dazu zwei weitere Projekte mit unterschiedlichen geologischen Schwerpunkten.

Kupfer, Gold und Antimon ergänzen das Portfolio in Nevada

Das Projekt Nevada Titan befindet sich im historischen Goodsprings-Bergbaudistrikt im Süden Nevadas. Hier konzentriert sich Fairchild Gold auf die Exploration eines möglichen porphyrischen Mineralisierungssystems mit Kupfer, Gold, Silber und Antimon. Die geologische Ausrichtung unterscheidet sich damit von Golden Arrow: Während dort eine bestehende Gold-Silberressource die Ausgangsbasis bildet, steht bei Nevada Titan die Untersuchung eines größeren polymetallischen Explorationsziels im Vordergrund.

Das dritte Projekt, Carlin Queen, eröffnet dem Unternehmen zusätzliche Explorationsmöglichkeiten im Bereich epithermaler Gold- und Silbermineralisierung. Die Liegenschaft liegt in der Nähe des Schnittpunkts der regionalen Mineralisierungstrends Carlin und Midas-Hollister und grenzt unmittelbar an die nördliche Grenze des Hollister-Minenkomplexes von Hecla Mining. Hecla führt dort derzeit Bohrungen und Untersuchungen durch, um eine mögliche Wiederaufnahme des Bergbaubetriebs zu bewerten. Die Hollister-Mine befindet sich gegenwärtig im Wartungs- und Stillstandsbetrieb.

Die Aktivitäten auf dem benachbarten Minengelände unterstreichen den bestehenden bergbaulichen Kontext der Region, erlauben jedoch keine unmittelbaren Rückschlüsse auf die Mineralisierung oder die wirtschaftlichen Aussichten von Carlin Queen.

Mit der abgeschlossenen Privatplatzierung verfügt Fairchild Gold nun über zusätzliche Mittel, um seine Nevada-Strategie fortzuführen. Im Vordergrund steht dabei zunächst Golden Arrow, während Nevada Titan und Carlin Queen das Unternehmen mit Explorationsprojekten in unterschiedlichen geologischen Umgebungen ergänzen.

Entscheidend für die nächsten operativen Schritte wird sein, welche Maßnahmen Fairchild nach der endgültigen Genehmigung der Finanzierung konkret auf Golden Arrow umsetzt und wie die drei Projekte innerhalb des Portfolios weiterentwickelt werden.

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