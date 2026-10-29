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    Halbleiter-Crash: Ist das der Anfang vom Ende des KI-Trades?

    "Börse, Baby!"

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    Der Philadelphia Semiconductor Index hat gegenüber seinem Allzeithoch zeitweise rund 27 Prozent verloren. Ist das nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn eines größeren Crashs? Jetzt neue Folge "Börse, Baby!" hören.

    "Börse, Baby!" - Halbleiter-Crash: Ist das der Anfang vom Ende des KI-Trades?
    Foto: Richard Drew - AP

    Nach seinem Rekordhoch Ende Juni hat der Philadelphia Semiconductor Index (SOX) im Zuge einer ausgeprägten Korrektur zeitweise fast 27 Prozent an Wert verloren. Auch Nvidia und andere KI-Aktien stehen unter Druck. Ist das eine Korrektur oder ein Warnsignal für einen größeren Börsencrash?

    In der neuen Folge von Börse, Baby! spricht wallstreetONLINE-Redakteur Ferdinand Hammer mit Krischan Orth über hohe Zinsen, teure KI-Rechenzentren und Konkurrenz aus China. Darüber hinaus geht es darum, warum Banken profitieren könnten und welche Rolle Gold, Tagesgeld, Staatsanleihen und ETF-Sparpläne jetzt spielen.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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