Halbleiter-Crash: Ist das der Anfang vom Ende des KI-Trades?

Nach seinem Rekordhoch Ende Juni hat der Philadelphia Semiconductor Index (SOX) im Zuge einer ausgeprägten Korrektur zeitweise fast 27 Prozent an Wert verloren. Auch Nvidia und andere KI-Aktien stehen unter Druck. Ist das eine Korrektur oder ein Warnsignal für einen größeren Börsencrash?

In der neuen Folge von Börse, Baby! spricht wallstreetONLINE-Redakteur Ferdinand Hammer mit Krischan Orth über hohe Zinsen, teure KI-Rechenzentren und Konkurrenz aus China. Darüber hinaus geht es darum, warum Banken profitieren könnten und welche Rolle Gold, Tagesgeld, Staatsanleihen und ETF-Sparpläne jetzt spielen.