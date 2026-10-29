DZ hebt Wacker Chemie auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 100 Euro
ANALYSE-FLASH
- DZ Bank hebt fairen Wert von Wacker auf 100 Euro
- DZ stuft Wacker nach Zahlen von Halten auf Kaufen
- Kapazitätsabbau könnte Profitabilität stärken
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Wacker Chemie nach Quartalszahlen von 89 auf 100 Euro angehoben und die Aktien von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. "Ein möglicher Kapazitätsabbau bei Polysilicon dürfte mittelfristig die Profitabilität stärken und trotz Einmalbelastungen einen positiven Aktienkurstrigger liefern", schrieb Peter Spengler am Donnerstag zu seiner Empfehlung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie
Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,15 % und einem Kurs von 86,50 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 14:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Wacker Chemie zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 78,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 62,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -28,16 %/+15,87 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 100 Euro