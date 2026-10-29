DZ BANK stuft Thyssenkrupp auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Thyssenkrupp von 16 auf 15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit dem Börsenstart der bisherigen Werkstoffhandelssparte unter dem Namen TK Accelis erreiche die Transformation des Konzerns den nächsten Meilenstein, schrieb Dirk Schlamp am Donnerstag. "Der nächste Schritt und die größere Herausforderung ist die Verselbstständigung von Steel Europe."/rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,64 % und einem Kurs von 12,39EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 15:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Dirk Schlamp

Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 13,08 € , was eine Steigerung von +5,68% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer