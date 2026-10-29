DZ BANK stuft Thyssenkrupp auf 'Kaufen'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Thyssenkrupp von 16 auf 15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit dem Börsenstart der bisherigen Werkstoffhandelssparte unter dem Namen TK Accelis erreiche die Transformation des Konzerns den nächsten Meilenstein, schrieb Dirk Schlamp am Donnerstag. "Der nächste Schritt und die größere Herausforderung ist die Verselbstständigung von Steel Europe."/rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,64 % und einem Kurs von 12,39EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 15:07 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Dirk Schlamp
Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Dirk Schlamp
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