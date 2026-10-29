Konkurrenz liefert, Siemens Energy profitiert

Die Quartalszahlen der Konkurrenz lesen sich für die Bank of America wie ein Steilpass für Siemens Energy. Nach den Berichten von GE Vernova und Hitachi bekräftigen die Analysten ihre Kaufempfehlung samt Kursziel von 250 Euro.



Die eigentliche Bewährungsprobe folgt am 11. November, wenn der Konzern seine Ziele bis 2030 vorlegt. Die Aktie profitiert allerdings schon jetzt. Am Donnerstag zog die Siemens-Energy-Aktie 3 Prozent an, seit Anfang der Woche liegt das Plus schon über 10 Prozent.



Bei GE Vernova kletterte die bereinigte EBITDA-Marge im Gasgeschäft im dritten Quartal auf 21,4 Prozent und lag damit 3,3 Prozentpunkte über den Erwartungen. Dabei gilt dieses Quartal wegen des geringen Serviceanteils als saisonal schwächstes.

Für neue Aufträge erwarten die Amerikaner 2026 rund 50 Prozent höhere Preise pro Gigawatt. Die eigene Prognose von 19,7 Prozent Gasmarge für Siemens Energy im Jahr 2027 hält die BofA daher für vorsichtig. Der Konsens liegt bei 18,7 Prozent.



