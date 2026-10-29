Konkurrenz liefert, Siemens Energy profitiert
Das treibt die Aktie jetzt an
Starke Zahlen von GE Vernova und Hitachi machen der Bank of America Mut. Vor dem Kapitalmarkttag am 11. November rechnen die Analysten bei Siemens Energy mit ehrgeizigen Zielen und bleiben bei Kaufen.
- BofA bleibt bei Kaufen und sieht 250 Euro Kursziel
- BofA hält Siemens' Margenziel für vorsichtig
- Am 11. November präsentiert Siemens Ziele bis 2030
- Report: Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Die Quartalszahlen der Konkurrenz lesen sich für die Bank of America wie ein Steilpass für Siemens Energy. Nach den Berichten von GE Vernova und Hitachi bekräftigen die Analysten ihre Kaufempfehlung samt Kursziel von 250 Euro.
Die eigentliche Bewährungsprobe folgt am 11. November, wenn der Konzern seine Ziele bis 2030 vorlegt. Die Aktie profitiert allerdings schon jetzt. Am Donnerstag zog die Siemens-Energy-Aktie 3 Prozent an, seit Anfang der Woche liegt das Plus schon über 10 Prozent.
Bei GE Vernova kletterte die bereinigte EBITDA-Marge im Gasgeschäft im dritten Quartal auf 21,4 Prozent und lag damit 3,3 Prozentpunkte über den Erwartungen. Dabei gilt dieses Quartal wegen des geringen Serviceanteils als saisonal schwächstes.
Für neue Aufträge erwarten die Amerikaner 2026 rund 50 Prozent höhere Preise pro Gigawatt. Die eigene Prognose von 19,7 Prozent Gasmarge für Siemens Energy im Jahr 2027 hält die BofA daher für
vorsichtig. Der Konsens liegt bei 18,7 Prozent.
GE Vernova traut sich im Netzbereich EBITDA-Margen von mehr als 30 Prozent zu, Hitachi übertraf im Energiegeschäft die Erwartungen und hob die Margenprognose an. Bei den Aufträgen zeigte sich ein gemischtes Bild: Hitachi Energy legte um 47 Prozent zu, GE Vernova verfehlte die Schätzungen klar.
Mit 11 Gigawatt verbuchte GE Vernova so wenig neue Zusagen wie seit dem zweiten Quartal 2025 nicht mehr. Hochgerechnet liegt das Tempo aber weiter klar über der eigenen Jahreskapazität von 30 Gigawatt.
Anders als GE Vernova ist Siemens Energy noch nicht bis 2030 ausgebucht, eine Abkühlung dürfte dort also später kommen. Im Servicegeschäft nennt GE Vernova das Ziel, den Umsatz bis 2035 von 12 auf 22 Milliarden US-Dollar zu steigern, inzwischen konservativ.
Für den 11. November erwartet die BofA eine Margenspanne von 21 bis 23 Prozent für 2030, einen freien Cashflow von bis zu 9 bis 10 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2027 und Rückkäufe von 4 Milliarden Euro pro Jahr. Selbst im Negativszenario sehen die Experten noch ordentliches Potenzial.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion