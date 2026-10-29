🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy

    Konkurrenz liefert, Siemens Energy profitiert

    Das treibt die Aktie jetzt an

    305 Aufrufe 305 0 Kommentare 0 Kommentare

    Starke Zahlen von GE Vernova und Hitachi machen der Bank of America Mut. Vor dem Kapitalmarkttag am 11. November rechnen die Analysten bei Siemens Energy mit ehrgeizigen Zielen und bleiben bei Kaufen.

    Für Sie zusammengefasst
    Das treibt die Aktie jetzt an - Konkurrenz liefert, Siemens Energy profitiert
    Foto: Sebastian Kahnert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

    Die Quartalszahlen der Konkurrenz lesen sich für die Bank of America wie ein Steilpass für Siemens Energy. Nach den Berichten von GE Vernova und Hitachi bekräftigen die Analysten ihre Kaufempfehlung samt Kursziel von 250 Euro.

    Die eigentliche Bewährungsprobe folgt am 11. November, wenn der Konzern seine Ziele bis 2030 vorlegt. Die Aktie profitiert allerdings schon jetzt. Am Donnerstag zog die Siemens-Energy-Aktie 3 Prozent an, seit Anfang der Woche liegt das Plus schon über 10 Prozent.

    Bei GE Vernova kletterte die bereinigte EBITDA-Marge im Gasgeschäft im dritten Quartal auf 21,4 Prozent und lag damit 3,3 Prozentpunkte über den Erwartungen. Dabei gilt dieses Quartal wegen des geringen Serviceanteils als saisonal schwächstes.

    Für neue Aufträge erwarten die Amerikaner 2026 rund 50 Prozent höhere Preise pro Gigawatt. Die eigene Prognose von 19,7 Prozent Gasmarge für Siemens Energy im Jahr 2027 hält die BofA daher für vorsichtig. Der Konsens liegt bei 18,7 Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens Energy!
    Long
    129,73€
    Basispreis
    0,91
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    137,99€
    Basispreis
    0,22
    Ask
    × 13,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Depot eröffnen und iPhone gewinnenSMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen


    GE Vernova traut sich im Netzbereich EBITDA-Margen von mehr als 30 Prozent zu, Hitachi übertraf im Energiegeschäft die Erwartungen und hob die Margenprognose an. Bei den Aufträgen zeigte sich ein gemischtes Bild: Hitachi Energy legte um 47 Prozent zu, GE Vernova verfehlte die Schätzungen klar.

    Mit 11 Gigawatt verbuchte GE Vernova so wenig neue Zusagen wie seit dem zweiten Quartal 2025 nicht mehr. Hochgerechnet liegt das Tempo aber weiter klar über der eigenen Jahreskapazität von 30 Gigawatt.

    Anders als GE Vernova ist Siemens Energy noch nicht bis 2030 ausgebucht, eine Abkühlung dürfte dort also später kommen. Im Servicegeschäft nennt GE Vernova das Ziel, den Umsatz bis 2035 von 12 auf 22 Milliarden US-Dollar zu steigern, inzwischen konservativ.

    Für den 11. November erwartet die BofA eine Margenspanne von 21 bis 23 Prozent für 2030, einen freien Cashflow von bis zu 9 bis 10 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2027 und Rückkäufe von 4 Milliarden Euro pro Jahr. Selbst im Negativszenario sehen die Experten noch ordentliches Potenzial.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 143,85, was eine Steigerung von +4,94% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Das treibt die Aktie jetzt an Konkurrenz liefert, Siemens Energy profitiert Starke Zahlen von GE Vernova und Hitachi machen der Bank of America Mut. Vor dem Kapitalmarkttag am 11. November rechnen die Analysten bei Siemens Energy mit ehrgeizigen Zielen und bleiben bei Kaufen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     